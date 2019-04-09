Московський клуб запропонував 2 мільйони. Думали, я розсуну ніжки і рвону, – Федецький

Колишній захисник збірної України та гравець "Карпат" Артем Федецький зізнався про можливий перехід в чемпіонат Росії.

Про це сам футболіст розповів на YouTube-каналі "Трендець".

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"У мене був варіант перейти в чемпіонат Росії. З фінансової точки зору – дуже хороший. Але не все рахується в грошах. Я впевнений, що хтось може сказати, що він герой, вже заробив, щоб таке говорити. Ні.

Це була одна з московських команд, запропонували два мільйони євро. Думали, що як тільки мені озвучили суму, то я розсуну ніжки і рвону. Ні, хлопці, не на того нарвалися,

– сказав Федецький.

Раніше Артем Федецький прокоментував натуралізацію форварда "Шахтаря" Жуніора Мораеса. Гравець вважає, що отримавши український паспорт іноземці не повинні грати в збірній, доки українці перебувають на лавці запасних.

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