Московський клуб запропонував 2 мільйони. Думали, я розсуну ніжки і рвону, – Федецький

406 Читать новость на русском
Артем Федецький
Артем Федецький / ФК "Карпати"

Колишній захисник збірної України та гравець "Карпат" Артем Федецький зізнався про можливий перехід в чемпіонат Росії.

Про це сам футболіст розповів на YouTube-каналі "Трендець".

Погляньте, як фанати львівських "Карпат" розгромили три вагони поїзда Львів – Запоріжжя

"У мене був варіант перейти в чемпіонат Росії. З фінансової точки зору – дуже хороший. Але не все рахується в грошах. Я впевнений, що хтось може сказати, що він герой, вже заробив, щоб таке говорити. Ні.

Це була одна з московських команд, запропонували два мільйони євро. Думали, що як тільки мені озвучили суму, то я розсуну ніжки і рвону. Ні, хлопці, не на того нарвалися,
– сказав Федецький.

Раніше Артем Федецький прокоментував натуралізацію форварда "Шахтаря" Жуніора Мораеса. Гравець вважає, що отримавши український паспорт іноземці не повинні грати в збірній, доки українці перебувають на лавці запасних.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Великий піст 2019: що можна їсти та що не треба робити
сьогодні
26420
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Карпати
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Український гросмейстер став віце-чемпіоном світу з шахової кулі
сьогодні 09:01 Український гросмейстер став віце-чемпіоном світу з шахової кулі
228
Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
8 квітня 17:28 Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
Станіслав Безушко 360
Український воротар отримав жахливу травму під час матчу: відео
8 квітня 18:54 Український воротар отримав жахливу травму під час матчу: відео
3036
Промах століття – нападник ПСЖ осоромився у чемпіонаті Франції: відео
8 квітня 17:00 Промах століття – нападник ПСЖ осоромився у чемпіонаті Франції: відео
1879
Ефектний гол українця Шахова допоміг ПАОКу наблизитися до чемпіонства у Греції: відео
8 квітня 13:37 Ефектний гол українця Шахова допоміг ПАОКу наблизитися до чемпіонства у Греції: відео
799
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук