Московський "Спартак" може очолити українець Парфьонов: через це в Росії розгорівся скандал

У Росії не дуже готові до того, що московський "Спартак" може очолити українець Дмитро Парфьонов. Але не через його професійні якості. А через те, що він українець.

Інформація про те, що саме Парфьонов може стати головним тренером "Спартака", з'явилася після того, як московський клуб не надто вдало стартував у чемпіонаті Росії. При цьому що очолює "Спартак" білорус Олег Кононов, який свого часу працював у львівських "Карпатах".

Натомість "Урал" Парфьонова має кращі результати у чемпіонаті. Відтак у клубі не дуже хочуть його відпускати.

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Та не всі у Росії готові до того, щоб українець Парфьонов очолив "Спартак". Саме через те, що він українець. Цю думку висловив журналіст Василь Уткін.

"Призначення Дмитра Парфьонова головним тренером "Спартака" немислимо, тому що він українець. Таке призначення примножує автоматично приблизно на десять тиск на команду в разі будь-якої невдачі. І приблизно на двадцять п'ять підвищує градус потенційних образ і цільового тролінгу в мережі з боку уболівальників інших команд. Причому прорив величезною загати словесного поносу може статися в будь-яку секунду. Згадайте, як без жодного приводу живий "смердючий смітник" Володимир Соловйов просто так взяв і потоптався на колишньому тренерові московського "Динамо" Калітвінцеву. Причому мова "смердючка" вела про те, що Калітвінцев проводить тренування українською мовою. А Юрій народився в Волгограді та українським громадянином став у 27 років", – написав Уткін.

При цьому журналіст відзначає, що сам Парфоьнов хороший спеціаліст, і в майбутньому може очолити один з провідних російських клубів. Але не "Спартак" зараз.