Московський ЦСКА програв вдома "Ференцварошу" Реброва матч Ліги Європи: відео
Команда українського тренера Сергія Реброва угорський "Ференцварош" обіграла на виїзді московський ЦСКА. Це був матч Ліги Європи.
ЦСКА – Ференцварош 0:1
Гол: Варга, 86
Єдиний гол у матчі було забито на 86-й хвилині. Нападник гостей Роланд Варга відзначився після пасу українського футболіста Олександра Зубкова.
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Відео голу у ворота ЦСКА
Також в цьому матчі зіграло ще два українці – Ігор Харатін та Данило Ігнатенко.
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Це перша перемога "Ференцвароша" у цьому розіграші групового етапу Ліги Європи. Для ЦСКА поразка стала третьою поспіль у турнірі.
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