Московський ЦСКА програв вдома "Ференцварошу" Реброва матч Ліги Європи: відео

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Московський ЦСКА програв вдома "Ференцварошу" Реброва матч Ліги Європи: відео

Команда українського тренера Сергія Реброва угорський "Ференцварош" обіграла на виїзді московський ЦСКА. Це був матч Ліги Європи.

ЦСКА – Ференцварош 0:1

Гол: Варга, 86

Єдиний гол у матчі було забито на 86-й хвилині. Нападник гостей Роланд Варга відзначився після пасу українського футболіста Олександра Зубкова.

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Відео голу у ворота ЦСКА

Також в цьому матчі зіграло ще два українці – Ігор Харатін та Данило Ігнатенко.

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Це перша перемога "Ференцвароша" у цьому розіграші групового етапу Ліги Європи. Для ЦСКА поразка стала третьою поспіль у турнірі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи ФК Ференцварош Сергій Ребров
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