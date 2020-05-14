У Москві мої найближчі друзі, – легенда збірної України

Колишній футболіст збірної України Андрій Воронін зізнався, що його найближчі друзі залишися у Москві. Воронін виступав у Росії за московське "Динамо" з 2010 до 2014 року.

У розмові з Артемом Мілевським на ютуб-каналі "Міля" Воронін сказав, що досі підтримує зв'язок з друзями з Москви.

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У Москві мої найближчі друзі, з якими тоді подружилися, познайомилися і до сих пір підтримуємо зв'язок, бачимося, приїжджаємо, спілкуємося сім'ями. У мене дуже хороші спогади про клуб і взагалі в цілому,

– сказав Воронін.

За словами Вороніна, йому більше подобається Одеса, де він народився.

Але Москва – місто взагалі не для мене. Для мене єдине місто – це Одеса. Я навіть коли приїжджаю туди, ось ці затори, 20 мільйонів населення – для мене це дуже складно,

– зазначив ексфутболіст.

Воронін позитивно відгукується про роки, які провів у московському "Динамо".

"Була своя компанія, всі в одній команді грали, всі спілкувалися, і дружини, і діти. І своя двіжуха була, яка, слава богу, і залишилася", – додав Воронін.

Що відомо про Вороніна? 40-річний колишній футболіст, всю кар'єру провів за кордоном. Виступав за німецькі клуби "Боруссія" Менхенгладбах, "Майнц", "Кельн", "Баєр" та "Фортуна". Також грав у "Ліверпулі".

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