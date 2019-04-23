Мотогонщик вижив після падіння з 15-метрової скелі: моторошні фото та відео
25-літній мотогонщик Едріан Оуен необачно впав з 15-метрової скелі на мотоциклі. Однак він залишився живим, зазнавши незначний (як для падіння з такої висоти) травм.
Під час проїзду по скелястій місцевості Едріан Оуен вилетів на край скелі, де не втримався. Він полетів з мотоциклом вниз з 15 метрової висоти. Все це зафіксувала камера на шоломі гонщика. При цьому при падінні шолом злетів з голови Едріана Оуена, тож на відео видно і його тіло після падіння.
Відео падіння мотогонщика
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Едріану Оуену доволі швидко надали медичну допомогу. Його забрали гелікоптером рятувальники. У нього діагностували зламані щелепу, зап'ястя та коліна.
Джерело: 24 Канал
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