Мотогонщик вижив після падіння з 15-метрової скелі: моторошні фото та відео

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Едріан Оуен після падіння
Едріан Оуен після падіння / Кадр з відео

25-літній мотогонщик Едріан Оуен необачно впав з 15-метрової скелі на мотоциклі. Однак він залишився живим, зазнавши незначний (як для падіння з такої висоти) травм.

Під час проїзду по скелястій місцевості Едріан Оуен вилетів на край скелі, де не втримався. Він полетів з мотоциклом вниз з 15 метрової висоти. Все це зафіксувала камера на шоломі гонщика. При цьому при падінні шолом злетів з голови Едріана Оуена, тож на відео видно і його тіло після падіння.

Відео падіння мотогонщика

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Едріану Оуену доволі швидко надали медичну допомогу. Його забрали гелікоптером рятувальники. У нього діагностували зламані щелепу, зап'ястя та коліна. 

 

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Теги: Спорт Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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