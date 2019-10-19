"Мотор" набрав перші очки у Лізі чемпіонів, вирвавши нічию в "Порту"

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ГК "Мотор"
ГК "Мотор" / handball.net.ua

Українська гандбольна команда "Мотор" зуміла набрати перші очки в Лізі чемпіонів. Запорізький клуб зіграв унічию з "Порту".

Порту – Мотор 35:35 (15:15, 20:20)

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Від початку матчу господарі майданчика захопили лідерство. Однак українська команда не дозволила португальцям втекти у відрив. Найбільша перевага "Порту" в першому таймі сягнула тільки +3. Однак до перерви запорізький клуб вирівняв ситуацію на табло.

На старті другого тайму українська команда навіть вийшла вперед. Клуби влаштували гойдалки, закинувши на двох 40 голів. Переможця "Порту" й "Мотор" виявити не змогли.

Нічия з португальцями дозволила "Мотору" набрати перше очко в Лізі чемпіонів. Інші чотири матчі українські гандболісти програли.

Після 5 матчів "Мотор" посідає останнє восьме місце в групі. Перше місце групи виходить в 1/4 фіналу, 2-6 місця – в 1/8 фіналу.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Гандбол
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