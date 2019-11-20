"Мотор" несподівано зіграв унічию з лідером групи в Лізі чемпіонів

Запорізький "Мотор" провів черговий поєдинок в Лізі чемпіонів. У поєдинку 9-го туру групового турніру запорожці грали в німецькому Кілі.

Кіль – Мотор 32:32 (16:17, 16:15)

Наша команда відкрила рахунок в першій атаці, але потім "Кіль" перехопив ініціативу і повів в рахунку. Однак на 18-й хвилині трапився цікавий момент. "Мотор" забив у меншості, перехопив м'яч, зняв воротаря – і зрівняв рахунок. А потім, поки суперник не встиг отямитися, забив ще! І "-2" перетворилося в "+1", пише Sport.ua.

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Справедливості заради зазначимо, що подібний відрізок в меншості німці провели з рахунком 2:1 на свою користь. Проте, перша половина зустрічі залишилася за запорожцями– 17:16, при цьому практично на останній секунді "Кіль" перевірив на міцність штангу наших воріт.

На жаль, у другому таймі видалення зіграли явно проти нас. Два поспіль відрізка в більшості дозволили "Кілю" зробити ривок 5:1. Однак наші хлопці не знітилися і зуміли в підсумку зрівняти рахунок. І утримати нічию навіть після того, як в черговий раз залишилися в меншості на останній хвилині.

Таким чином, "Кіль" набрав 14 очок і продовжує очолювати групу В. У "Мотора" 2 очка, він поки на останній сходинці турнірної таблиці. 27 листопада запорожці приймуть "Порту".