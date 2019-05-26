"Мотор" обіграв ZTR та виграв Кубок України з гандболу

У Запоріжжі розіграли фінал чотирьох Кубка України з гандболу. Трофей залишився у "Мотора", який захистив свій титул.

Мотор – ZTR 30:21 (17:10)

Фінальний матч відбувався у Запоріжжі, а головний трофей розіграли дві місцеві команди – "Мотор" та ZTR. Перша з них перед цим виграла чемпіонат України, а також Суперкубок. До цих трофеїв "Мотор" додав і Кубок України.

Тепер "Мотор" 7-кратний чемпіон України, 6-кратний володар Кубка України та 4-кратний переможець Суперкубка країни.

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На церемонії після матчу "Мотор" отримав відразу два трофеї – чемпіонів Суперліги та володарів Кубка.

Бронзу фіналу чотирьох виграла ще одна запорізька команда. ЗНТУ-ЗАБ у матчі за третє місце переміг "Донбас" 37:27 (19:14).