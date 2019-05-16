"Мотор" сьомій рік поспіль став чемпіоном України з гандболу й встановив феноменальне досягнення

Запорізький клуб "Мотор" в чергове завоював золото української гандбольної Суперліги, не програвши впродовж сезону жодного матчу.

Команда Миколи Степанця виграла всі 32 матчі національної першості. В останньому турі "Мотор" завдав поразки "ЗТР-Буревіснику" 36:20.

Дивіться також: Волейболістки "Хіміка" стали чемпіонками України й виконали гарячий танець: відео

Відтак, "Мотор" завдяки чемпіонському титулу отримав право виступити в Лізі чемпіонів наступного сезону.

Всього у "Мотора" вже сім чемпіонських титулів. Всі вони були завойовані під час серії, яка триває з 2013 року.

Срібло в черговий раз взяв запорізький ZTR. Третім в регулярному сезоні фінішував ЗНТУ-ЗАС, але за місце на п'єдесталі їм ще доведеться поборотися в "бронзовій серії" проти "Донбасу", який фінішував четвертим.

Жіночу Суперлігу ще у квітні достроково виграла львівська "Галичанка".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram