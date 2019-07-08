"Мотор" звинуватив Федерацію гандболу України в некомпетентності

Семиразовий чемпіон України звинуватив Федерацію гандболу України (ФГУ) в некомпетентності. Гандбольний клуб спростовує заяву ФГУ.

Запорізький "Мотор" на своєму офіційному сайті опублікував відкритий лист, в якому в черговий раз спростував заяву Федерації гандболу України.

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У "відповіді ФГУ на лист-звернення від чотирьох клубів" сказано: "Нагадуємо, оцінку роботи ФГУ дала Європейська федерація гандболу, яка в рейтингу європейських ліг наш чемпіонат, його систему організації та його перспективність оцінила 14-м місцем…"

Насправді, ні проведення чемпіонату України, ні кількість команд в ньому, ні кількість легіонерів ніяк не впливає на коефіцієнт ЄГФ. Він визначається виключно по формулі виступи представників України в єврокубках. Тут можна провести аналогії з таблицею коефіцієнтів УЄФА. Тільки в Європейській федерації гандболу рейтинг визначають на підставі трьох останніх сезонів.

У сезоні 2015/16 українські клуби заробили 21 бал. З них 19 – "Мотор", 2 – ЗТР. У сезоні 2016/17 – 31 бал ("Мотор" – 16, ЗТР – 9, ЗНТУ-ЗАС -–6). У сезоні 2017/18 – 23 бали ("Мотор" – 17, ЗТР – 2, ЗНТУ-ЗАС – 4). За три сезони українські клуби заробили 75 балів, з них "Мотор" – 52. Відзначимо, що коефіцієнт ЄГФ формували виключно запорізькі клуби, а 7-разовий чемпіон України сформував 69,3 відсотка поточного коефіцієнту.

Найближчим часом він буде відкоректований за результатами сезону-2018/2019. І, до речі, завдяки успішним виступам "Мотора" в Лізі чемпіонів, Україна в рейтингу клубних команд займає 13-е, а не 14-е місце, як сказано в листі ФГУ.