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Моурінью отримав жовту картку, підглянувши в блокнот суперника під час матчу: відео

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Жозе Моурінью / tottenhamhotspur.com

Головний тренер лондонського "Тоттенхема" Жозе Моурінью відзначився у матчі чемпіонату Англії проти "Саутгемптона". Наставник "шпор" отримав жовту картку.

На 78-й хвилині, коли арбітр не зарахував гол Кейна у ворота "Саутгемптона", Моурінью підійшов до тренера воротарів суперників та заглянув в його блокнот. За такий вчинок головний арбітр матчу Майк Дін і показав Моурінью жовту картку.

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Та на цьому історія не закінчилася. Вже після гри в Моурінью спитали за цей інцидент. Він визнав свою вину, однак при цьому назвав тренера суперника "ідіотом".

"Я був грубий, але я був грубий з ідіотом. Я точно заслужив картку. Перекинувся нехорошими словами з тим хлопцем", – заявив Моурінью після матчу.

На питання про те, що ж трапилося, він так і не розповів: "Звичайно, привід був. Я не розповім вам, але з певних причин моя реакція була такою".

Сам матч закінчився мінімальною перемогою "Саутгемптона". "Тоттенхем" же не зумів піднятися на п'яте місце в турнірній таблиці.

Відео, як Моурінью підглядає в блокнот суперника

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Жозе Моурінью Тоттенхем
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