Моурінью повертається в Манчестер

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Жозе Моурінью / "Манчсетер Юнайтед"

Центральним матчем 15-го туру англійської Прем'єр-ліги буде, безумовно, зустріч "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенхема". Гра особливо цікаво тим, що недавно лондонців очолив Жозе Моурінью, екснаставник "червоних дияволів".

Відзначимо, що після своєї відставки португальський фахівець просидів без роботи майже рік, а коли прийняв "Тоттенхем", то заявив, що в "Манчестер Юнайтед" йому не вистачало пристрасті.

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Моурінью висловився про те, що у новому клубі його все влаштовує і він збирається багато чого досягти з командою.

Вийти в плей-офф Ліги чемпіонів він вже зміг, правда, для цього було достатньо однієї домашньої перемоги над "Олімпіакосом" (4:2). Тепер треба буде боротися за більш високі місця в турнірній таблиці чемпіонату Англії, де "Тоттенхем" перебуває поруч все з тим же "Манчестер Юнайтед".

"Манкуніанці", до речі, хоч і виступають в єврокубковому турнірі рангом нижче, але справи у них йдуть там не так добре. Нещодавно команда на виїзді поступилася "Астані" 1:2. Правда, в плей-офф "Манчестер Юнайтед" пройшов ще до цього.

Зараз шанси команд на перемогу практично рівні. Аналітики Parimatch лише невелику перевагу віддають "Тоттенхему" (36% проти 35%). Дуже важливим фактором буде підтримка трибун, ймовірно, фанати також приготують щось особливе для Моурінью.

Своя мотивація буде і у футболістів "Манчестер Юнайтед", які явно захочуть обіграти свого колишнього тренера. Все це гарантує нам цікавий матч, результат якого передбачити дуже складно.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Манчестер Юнайтед Тоттенхем Жозе Моурінью
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