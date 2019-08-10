Моуріньо визначився з несподіваним місцем продовження кар'єри
Екс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо працевлаштувався на телебаченні. Португалець тепер працюватиме експертом Sky Sports.
Про це повідомляє сам телеканал на своїй сторінці в Twitter.
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Дебют португальця в студії Sky Sports відбудеться в неділю, 11 серпня, коли в рамках першого туру АПЛ гратимуть дві колишні команди тренера – "Челсі" і "Манчестер Юнайтед".
АПЛ – особливий турнір для мене, де потрібно так багато працювати, щоб перемагати. Від цих матчів просто неможливо відірвати погляд. Sky Sports – будинок Прем'єр-ліги. Мені приємно приєднатися до цієї команди, допомагати зрозуміти і пояснити те, що відбувалося в кожному матчі,
– сказав 56-річний фахівець.
Після того, як Жозе Моуріньо звільнили з "Манчестер Юнайтед" у грудні 2018 року, він ніде не працював тренером.
Хто такий Жозе Моуріньо?
Португальський футболіст і футбольний тренер. Син футбольного воротаря і тренера Феліша Моуріньо.
Після завершення кар'єри гравця Моуріньо почав тренерську діяльність, спочатку входячи в тренерський штаб різних португальських клубів (найбільше пропрацювавши під керівництвом Боббі Робсона), а потім був асистентом головного тренера "Барселони".
В якості головного тренера очолював португальські клуби "Бенфіка", "Уніан Лейрія" і "Порту", італійський "Інтернаціонале", англійські "Челсі" і "Манчестер Юнайтед" та іспанський "Реал Мадрид"