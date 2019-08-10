Моуріньо визначився з несподіваним місцем продовження кар'єри

Екс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо працевлаштувався на телебаченні. Португалець тепер працюватиме експертом Sky Sports.

Про це повідомляє сам телеканал на своїй сторінці в Twitter.

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Дебют португальця в студії Sky Sports відбудеться в неділю, 11 серпня, коли в рамках першого туру АПЛ гратимуть дві колишні команди тренера – "Челсі" і "Манчестер Юнайтед".

️ NEW SEASON, NEW SIGNING ️



Three-time Premier League winner Jose Mourinho will join the Sky Sports team as part of its biggest ever season of football. pic.twitter.com/0XuJgwe0TT — Sky Sports (@SkySports) 10 августа 2019 г.

АПЛ – особливий турнір для мене, де потрібно так багато працювати, щоб перемагати. Від цих матчів просто неможливо відірвати погляд. Sky Sports – будинок Прем'єр-ліги. Мені приємно приєднатися до цієї команди, допомагати зрозуміти і пояснити те, що відбувалося в кожному матчі,

– сказав 56-річний фахівець.

Після того, як Жозе Моуріньо звільнили з "Манчестер Юнайтед" у грудні 2018 року, він ніде не працював тренером.

Хто такий Жозе Моуріньо?

Португальський футболіст і футбольний тренер. Син футбольного воротаря і тренера Феліша Моуріньо.



Після завершення кар'єри гравця Моуріньо почав тренерську діяльність, спочатку входячи в тренерський штаб різних португальських клубів (найбільше пропрацювавши під керівництвом Боббі Робсона), а потім був асистентом головного тренера "Барселони".



В якості головного тренера очолював португальські клуби "Бенфіка", "Уніан Лейрія" і "Порту", італійський "Інтернаціонале", англійські "Челсі" і "Манчестер Юнайтед" та іспанський "Реал Мадрид"