Моуріньо визначився з несподіваним місцем продовження кар'єри

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Жозе Моуріньо
Жозе Моуріньо / Фото з відкритих джерел

Екс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо працевлаштувався на телебаченні. Португалець тепер працюватиме експертом Sky Sports.

Про це повідомляє сам телеканал на своїй сторінці в Twitter.

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Дебют португальця в студії Sky Sports відбудеться в неділю, 11 серпня, коли в рамках першого туру АПЛ гратимуть дві колишні команди тренера – "Челсі" і "Манчестер Юнайтед".

АПЛ – особливий турнір для мене, де потрібно так багато працювати, щоб перемагати. Від цих матчів просто неможливо відірвати погляд. Sky Sports – будинок Прем'єр-ліги. Мені приємно приєднатися до цієї команди, допомагати зрозуміти і пояснити те, що відбувалося в кожному матчі,
– сказав 56-річний фахівець.

Після того, як Жозе Моуріньо звільнили з "Манчестер Юнайтед" у грудні 2018 року, він ніде не працював тренером.

Хто такий Жозе Моуріньо?
Португальський футболіст і футбольний тренер. Син футбольного воротаря і тренера Феліша Моуріньо.

Після завершення кар'єри гравця Моуріньо почав тренерську діяльність, спочатку входячи в тренерський штаб різних португальських клубів (найбільше пропрацювавши під керівництвом Боббі Робсона), а потім був асистентом головного тренера "Барселони".

В якості головного тренера очолював португальські клуби "Бенфіка", "Уніан Лейрія" і "Порту", італійський "Інтернаціонале", англійські "Челсі" і "Манчестер Юнайтед" та іспанський "Реал Мадрид"

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Теги: Спорт Футбол Жозе Моурінью
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