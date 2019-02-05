Моурінью отримав вирок суду щодо податкових махінацій: не обійшлося без тюремного ув’язнення

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Жозе Моурінью
Жозе Моурінью

Відомий португальський тренер Жозе Моуріньо зумів домовитися з податковою службою Іспанії. Наставник заплатить 2 мільйони євро.

Під час роботи у мадридському «Реалі» у 2011 та 2012 роках Моуріньо приховав від податкової отримання доходу на іміджеві права на 3,3 мільйона євро. Іспанські податківці подали в суд.

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Однак португальцю вдалося домовитися – він визнав свою провину та заплатить 2 мільйони євро штрафу (якщо б не визнав, сума могла б зрости до 3,3 мільйона євро). Також іспанський суд засудив Моуріньо до року тюремного ув'язнення. Термін буде умовним, оскільки в іспанському законодавстві немає реальних термінів за економічні злочини, вчинені вперше.

Варто нагадати, що нещодавно схожий вирок отримав і Кріштіану Роналду. Його теж оштрафували (тільки на значно більшу суму), а термін умовного ув'язнення становить 23 місяці.

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Теги: Футбол Спорт Податки
Джерело: 24 Канал
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