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Моурінью проти Клоппа: Чого очікувати від матчу "Тоттенхем" – "Ліверпуль"

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Моуріньо та Клопп / Getty Images

У суботу, 11 січня, в англійській Прем'єр-ліги відбудеться цікава тренерська дуель між Юргеном Клоппом і Жозе Моурінью. Правда, багато хто сумнівається, що португальському фахівцеві є чим дивувати свого німецького колегу. "Ліверпуль" на ходу і не програвав у чемпіонаті вже рік, тоді як "Тоттенхем" поки що лише намагається втрутитися в боротьбу за місця в Лізі чемпіонів.

Напередодні "мерсисайдці" знову вирішили поекспериментувати зі складом та змогли обіграти основу "Евертона".

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У минулому році у команди Клоппа були не зовсім спокійні періоди, коли доводилося часто виривати перемоги, та й в Лізі чемпіонів "Ліверпуль" змусив своїх уболівальників нервувати до останнього туру. Зараз же "мерсисайдці" діють як добре налагоджений механізм. При цьому не схоже, що вони показують свій максимум. Так що не дивно, що у "Ліверпуля" зараз 50% на перемогу від аналітиків Parimatch, тоді як у "Тоттенхема" лише 26% на успіх (у 24% оцінюється нічия).

Лондонці під керівництвом Моурінью все ще намацують свою гру і не завжди радують результатами: нічия з "Норвічем", поразка від "Саутгемптона" та нічия з "Мідлсбро". До того ж травмовані Кейн і Сіссоко. Тут Жозе і його знаменитий "автобус" не врятує з "Ліверпулем", не той суперник.

До слова: Тоттенхем – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

Звичайно, віддавати перемогу завчасно нікому не варто, тим більше в чемпіонаті Англії, але і не треба забувати, як грає "Тоттенхем" при Моурінью проти топ-клубів. 1:2 з МЮ та 0:2 з "Челсі", і в обох випадках португальця начисто переграли. Так ще й зробили це ті команди, які свого часу "Особливий" тренував. Відтак вболівальникам "шпор" залишається розраховувати лише на диво, або хоча б удачу.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Ліверпуль Жозе Моурінью Юрген Клопп Тоттенхем
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