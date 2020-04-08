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Моурінью провів секретне тренування в парку та отримав догану від "Тоттенхема"

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Жозе Моурінью / ФК "Тоттенхем"

Всупереч режиму самоізоляції, головний тренер "Тоттенхема" Жозе Моурінью провів секретні заняття зі своїми гравцями в парку.

Жозе провів тренування для Давінсона Санчеса, Раяна Сессеньона і Тангі Ндомбеле. Гравці виконали пробіжку і вправи на розтяжку, навіть не торкаючись м'яча.

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"Тоттенхем" насварив їх за порушення правил карантину.

"Ми нагадали всім нашим футболістам, що вони повинні дотримуватися дистанції під час вуличних занять. Ми повторно донесемо цю інформацію до гравців", – цитує представника "Тоттенхема" The Telegraph.

Уряд Великобританії під час пандемії коронавірусу допускає індивідуальні тренування спортсменів один раз в день. Проводити їх можна або на відстані від інших, або з членами сім'ї.

  • "Тоттенхем" знаходиться на восьмому місці турнірної таблиці АПЛ. Чемпіонат Англії призупинений через пандемію коронавіруса.
  • У Прем'єр-лізі залишилося зіграти 9 турів, "Ліверпуль" лідирує у турнірній таблиці з 25-очковим перевагою над "Манчестер Сіті". У "містян" – ще є гра в запасі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Спорт Жозе Моурінью Тоттенхем Футбол
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