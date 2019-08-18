Моурінью розплакався під час інтерв'ю: Я сумую за футболом (відео)

Відомий португальський тренер Жозе Моурінью зізнався, що сумує по роботі у футболі. Моурінью, який взимку минулого року був звільнений з "Манчестер Юнайтед", розплакався під час інтерв'ю.

Жозе був звільнений з поста головного тренера "червоних дияволів" 18 грудня 2018 року і з того часу перебуває без роботи. Нещодавно було оголошено про те, що він став експертом Sky Sports на матчах АПЛ.

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Я просто... просто насолоджувався цим. Коли я прийшов у професійний футбол, у моїй голові щось клацнуло, і я подумав: "Тепер все серйозно, це важливі речі. Все було серйозно до останнього часу. Але зараз все зупинилося, і замість того, щоб насолоджуватися футболом, я за ним сумую,

– сказав Моурінью зі сльозами на очах.

José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA — Polo Maruwa (@elchaupo) 17 августа 2019 г.

Моурінью був звільнений з "Манчестер Юнайтед" через невдалі результати команди. Після нього МЮ очолив легенда клубу Уле Гуннар Сульшер.

56-річний фахівець встиг попрацювати в трьох топових чемпіонатах Європи. В Італії Жозе очолював "Інтер", з яким виграв Лігу чемпіонів, двічі національний чемпіонат та Кубок Італії.

Відомим Моурінью зробила кар'єра в португальському "Порту". У 2004 році Жозе разом з "драконами" несподівано виграв Лігу чемпіонів.

Також португалець очолював "Челсі". З лондонцями португалець тричі виграв чемпіонат Англії. З 2010 до 2013 року Моурінью очолював "Реал". На чолі мадридців у 2012 році Жозе став чемпіоном Іспанії.

З "Манчестер Юнайтед", який поки є останнім клубом тренера, він виграв Лігу Європи у 2017 році, Суперкубок Англії 2016 та Кубок футбольної ліги сезону 2016/2017.