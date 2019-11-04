Моурінью, тен Гаг чи Почеттіно: хто очолить "Баварію"

3-го листопада "Баварія" залишилася без головного тренера. Тренерський місток чемпіонів Німеччини покинув хорватський спеціаліст Ніко Ковач.

Чому Ковач покинув "Баварію"?

Передумов відставці 48-річного фахівця було багато й тягнулися вони ще з 2018 року. Хорват отримав другий шанс після того, як виграв Бундеслігу та Кубок Німеччини. У літнє трансферне вікно Ковач отримав необхідне підсилення в обличчях Лукаса Ернандеса, Філіппе Коутінью, Бенжамена Павара та Івана Перішича.

Старт сезону в Ковача не задався: поразка в Суперкубку Німеччини від "Боруссії" Дортмунд та результативна нічия 2:2 у першому матчі Бундесліги проти "Герти". Далі "Баварія" провела декілька хороших поєдинків, але двигун німецької машини "затих" і нехай не вводить в оману перемога 2:7 проти "Тоттенхема".

За 10 турів Бундесліги "Баварія" виграла тільки 5 матчів при 2 поразках та трьох нічиїх. Як наслідок, 4-е місце в турнірній таблиці.

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У Лізі чемпіонів справи куди кращі (3 перемоги за 3 гри), але група німців вкрай слабка (окрім "шпор" у ній "Олімпіакос" та "Црвена Звезда"). Питання виходу з групи "Баварія" практично вирішила.

Проблемою "Баварії" останніх матчів є велика кількість пропущених голів. Вісім поспіль матчів "Баварія" не може зберегти свої ворота недоторканими (17 пропущених голів)!

Питання про відставку Ковача стало гострим 29 жовтня. В 1/16 фіналу Кубка Німеччини "Баварія" ледь не осоромилася у грі проти "Бохума". Вихід у наступний раунд "Баварії" забезпечили голи в останні 10 хвилин гри, при чому чинний володар трофею програв 83 хвилини. "Бохум", до слова, передостання команда другої за значущістю ліги Німеччини.

Останньою каплею стала нищівна поразка від "Айнтрахта" в Бундеслізі з рахунком 5:1. Так, "Баварія" грала 80 хвилин у десятьох. Та цей поєдинок тільки допоміг статися тому, до чого все йшло давно.

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Хто очолить "Баварію"?

Щоб відповісти на це запитання, слід знати, який фахівець потрібен "Баварії" та які вимоги в клубу. "Баварія" – це як київське "Динамо" в Україні. Для клубу існує тільки перемога й жодного результату більше ні вболівальники, ні ЗМІ не сприймають. Якщо в "Динамо" сильний конкурент "Шахтар", то в мюнхенців його в чемпіонаті просто немає.

На цей момент у "Баварії" складна ситуація, яка тягнеться після роботи Пепа Гвардіоли. Каталонець вивів мюнхенців на максимальний рівень, після чого клубу вкрай складно триматися на рівні. Карло Анчелотті відмовився робити зміни в команді. Й він пропрацював тільки один повний сезон.

По-перше, "Баварії" потрібен тренер з філософією, який вибудує стратегію клубу. На цей момент "Баварія" сама не знає, в який футбол грає. Як виявилося, Ковач не має філософії, якою володіють Юрген Клопп чи Пеп Гвардіола.

По-друге, "Баварії" потрібен німецькомовний тренер, який вільно спілкуватиметься з керівництвом та гравцями. Мовний контакт надзвичайно важливий у Мюнхені, тому кожен гравець повинен розмовляти німецькою.

По-третє, "Баварії" треба вирішити, якого вона тренера шукає: а) тимчасового фахівця, який дограє сезон з командою без значних втрат; б) постійний тренер.

Ральфа Рангніка можна найбільше зустріти в шорт-листі німецьких ЗМІ. "Баварія" начебто восени 2018-го хотіла запросити Ральфа замість Ковача. На цей момент Рангнік фаворит на тренерське крісло. Він тактичний геній і без роботи після кар’єри в "Лейпцигу".

Рангнік – досвідчений німецький фахівець і не зможе відмовити "Баварії". Втім, Ральф – це тимчасовий тренер, який працюватиме до зими, – максимум до літа 2020 року.

Є ще три тренери, які наразі без роботи: Арсен Венгер, Жозе Моурінью та Массіміліано Аллегрі. Перевага Венгера – начебто знання німецької, однак його мінус – вік. Проти кандидатури Моурінью виступає глава правління "Баварії" Карл-Гайнц Румменігге. Хоча Моурінью тренер з філософією. Він ніколи не працював у Німеччині й було б цікаво подивитися на Жозе після відпочинку від футболу…

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Массіміліано Аллегрі ще один тактичний геній, однак він не володіє німецькою мовою. Після роботи Карло Анчелотті в "Баварії" скептично ставляться до запрошення італійських фахівців. Аллегрі – це найбільш екзотичний варіант розвитку подій.

У довгостроковій перспективі "Баварія" могла б запросити наставника "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно. Аргентинець довів, що вміє будувати команду з обмеженими ресурсами. Саме цей фахівець потрібен "Баварії" на тривалий термін. Та Почеттіно навряд чи кине "шпор" раніше зими, а то й літа…

Фаворитом у боротьбі за тренерське крісло "червоних" є наставник "Аякса" Ерік тен Гаг. Нідерландець працював у структурі "Баварії", коли її очолював Гвардіола. Його прихильником є Румменігге.

Навряд чи тен Гаг очолить "Баварію" вже, оскільки він пов’язаний контрактом з "Аяксом". Водночас амстердамський клуб не приховує, що готовий відпустити Еріка вже влітку.

Тен Гаг може стати ризикованим рішенням для "Баварії", як запрошення Ковача. На цей момент 49-річний фахівець, грубо кажучи, нічого не довів як тренер…