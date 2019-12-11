Моурінью заборонив гравцям "Тоттенхема" дивитися відео попередньої гри з "Баварією"

Наставник "Тоттенхема" Жозе Моурінью зізнався, що перед грою з "Баварією" заборонив своїм гравцям дивитися відеоогляд попередньої гри між командами. У ній "шпори" поступилися з розгромним рахунком 2:7.

До слова, англійський клуб тоді ще очолював аргентинський спеціаліст Маурісіо Почеттіно.

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Я заборонив своїм гравцям дивитися будь-які фрагменти цьогоого матчу. Я дивився його кілька разів з тренерським штабом, намагаючись розглянути кожну деталь. Однак я не дозволяю хлопцям дивитися жодного шматка матчу,

– заявив Жозе Моурінью.

За його словами, тренерський штаб "шпор" хоче зосередитися більше на грі свого клубу, ніж на "Баварії", щоб розвивати і покращувати гру саме своїх гравців.

"Ми повністю будемо сфокусовані на власній грі. Я прийшов у клуб в середині сезону, у мене не було передсезонного періоду підготовки, щоб ретельно дізнатися всіх гравців. Тому ми повинні постаратися, щоб показати якісну гру", – резюмував наставник "Тоттенхема".

Тоттенхем – Баварія: відеоогляд матчу