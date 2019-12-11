Моурінью заборонив гравцям "Тоттенхема" дивитися відео попередньої гри з "Баварією"

32 Читать новость на русском
Моурінью не хоче, щоб його гравці згадували про попередню розгромну поразку від "Баварії" / football.ua

Наставник "Тоттенхема" Жозе Моурінью зізнався, що перед грою з "Баварією" заборонив своїм гравцям дивитися відеоогляд попередньої гри між командами. У ній "шпори" поступилися з розгромним рахунком 2:7.

До слова, англійський клуб тоді ще очолював аргентинський спеціаліст Маурісіо Почеттіно.

До слова: Баварія – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Я заборонив своїм гравцям дивитися будь-які фрагменти цьогоого матчу. Я дивився його кілька разів з тренерським штабом, намагаючись розглянути кожну деталь. Однак я не дозволяю хлопцям дивитися жодного шматка матчу,
– заявив Жозе Моурінью.

За його словами, тренерський штаб "шпор" хоче зосередитися більше на грі свого клубу, ніж на "Баварії", щоб розвивати і покращувати гру саме своїх гравців.

"Ми повністю будемо сфокусовані на власній грі. Я прийшов у клуб в середині сезону, у мене не було передсезонного періоду підготовки, щоб ретельно дізнатися всіх гравців. Тому ми повинні постаратися, щоб показати якісну гру", – резюмував наставник "Тоттенхема".

Тоттенхем – Баварія: відеоогляд матчу

 

Рак мозку: які ознаки вказують на пухлину
сьогодні
15137
Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Тоттенхем Баварія Жозе Моурінью
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 07:54 У Румунії п'ять футболістів втекли з м'ячем на порожні ворота – курйозне відео
Юрій Семенюк 2007
сьогодні 07:40 Ліга чемпіонів: хто з команд вийшов в 1/8 фіналу
Юрій Семенюк 2119
10 грудня 23:55 "Інтер" прикро програв "Барселоні" та залишився за бортом Ліги чемпіонів: відео
Михайло Гема 449
10 грудня 23:07 Ярмоленко несподівано впав у ціні, Зінченко втримав планку найдорожчого українця
Юрій Семенюк 540
10 грудня 22:29 Роналду знову сконфузився на тренуванні "Ювентуса" та запустив м'яч у небо: відео
Юрій Семенюк 1083
Новини
Більше новин
Залиште відгук