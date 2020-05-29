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Мов молотом по голові: 10 років як Кличко жорстко нокаутував суперника – відео

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Віталій Кличко – Альберт Сосновський
Віталій Кличко – Альберт Сосновський / Newspix / PIOTR KUCZA

Рівно 10 років тому, 29 травня 2010 року, Віталій Кличко провів черговий успішний захист титулу чемпіона світу за версією WBC. У німецькому Гельзенкірхені Кличко нокаутував польського боксера Альберта Сосновського.

Четвертий захист титулу

Після повернення у 2008 році Віталій Кличко завоював чемпіонський пояс у поєдинку із Самюелем Пітером, пише 24 канал. Згодом українець провів три успішні захисти титулу. Наступним суперником Кличка став Сосновський.

До речі Кличко міг стати суперником Майка Тайсона

Бій почався не дуже активно. Домінування Віталія Кличка відразу стало помітним. Сосновський добре тримався весь бій, але час від часу пропускав потужні удари в голову.

Поляк наступав, але тут же відходив, і на зустрічних атаках був часто покараний Віталієм Кличком.

У 10-му раунді виснажений Сосновський пропустив чергову серію ударів біля канатів і впав. Рефері, дивлячись на Сосновського, припинив бій.

Дивіться огляд бою Кличко – Сосновський

Після цього поєдинку Кличко провів ще 5 успішних захистів титулу і у 2012 році завершив кар'єру боксера.

Сосновський востаннє виходив у ринг у 2017 році і програв Лукашу Розанскі.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Віталій Кличко Спорт Бокс
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