Моя країна – Україна, ви мене звідси не виженете: Усик відповів на критику за релігійний фільм

Український боксер Олександр Усик відповів на критику за участь у релігійному фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес". Боксер закликав не розділяти людей та заявив, що має право зніматися у будь-яких фільмах.

Усик опублікував звернення у своєму інстаграмі. Також під час прямого ефіру боксер заявив, що фільм не російський.

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"Я довго йшов, щоб завойовувати титули для своєї країни. Так, я це роблю для себе. Але привожу їх в країну і країну завдяки цьому знають. Прапор підіймається. Дуже довгий час все це відбувається. Ви ж розділяєте країну на віруючих і тих, що не вірять. Ви говорите у що мені вірити.

Я самостійна одиниця і, якщо я висловив свою думку, це не означає, що вона неправильна. Є ще інша думка. І, щоб зрозуміти яка правильна, потрібно дві думки почути. Ви ображаєте мене, засуджуєте за кіно. У кіно показано, як Бог змінив моє життя та учасників, які знімалися у тому фільмі. Я можу зніматися у будь-яких фільмах і де завгодно. Ми ж демократична держава, ми будуємо демократію", – сказав Усик.

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Також боксер попросив не погрожувати йому та запевнив, що нікуди не планує їхати з України.

Моя країна – Україна. Я тут живу, я тут народився, я тут виріс. Якби я хотів кудись поїхати, то я б це давно зробив. Я не хочу нікуди їхати і ви мене звідси не виженете, тому що це моя країна. Не розділяйте людей!,

– резюмував 33-річний боксер.

Що відомо про участь Усика у релігійному фільмі

Усик і Василь Ломаченко знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви.

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Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".

Через це обох боксерів внесли у базу "Миротворець". Водночас у Росії заявили, що готові надати Усику та Ломаченку громадянство.

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