Моя кар'єра буде ще на один рік довшою, ніж я цього очікував, – Жан Беленюк

Народний депутат України та борець Жан Беленюк розповів в ексклюзивному коментарі 24 каналу в "Ранковому шоу", як тренується під час карантину та що дається спортсмену найважче.

Жан Беленюк розповів, що перенесення Олімпіади-2020 на 2021 рік став неприємною звісткою для усіх спортсменів. Усі багато тренувались, щоб підійти у найкращій формі до Олімпійських ігор у Токіо. Як додав український борець, що не слід розчаровуватись. Його кар'єра буде ще на один рік довшою, ніж сам він цього очікував.

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Жан розповів, як тримає себе у формі під час карантину.

Мені важко у таких умовах підтримувати свою форму. За час карантину я набрав зайвих чотири кілограми, хоча і тренуюсь щодня. У спортсменів дещо збився режим. До цього кожен борець тренувався на базі, як мінімум два рази, а тепер у домашніх умовах вдається лише одне тренування,

– заявив Жан.

За словами Беленюка, біля його будинку є ліс у якому спортсмен регулярно бігає крос. Вдома Жан тренується на спеціальній борцівській резині або виконує відтискання, підтягування.

Жан Беленюк сказав, що важко знайти щось спільне між спортивною кар'єрою та депутатським кріслом. У спорті борець вже понад двадцять років та почувається, як "риба у воді". У політиці спортсмен робить лише свої перші кроки, але це теж цікаво для нього, зазначив Жан.

Жан Беленюк став переможцем у номінації "Спортсмен року". Фотографію з дипломом спортсмен виклав у себе на сторінці в Instagram.

Досягнення Жана Беленюка

Срібний та бронзовий призер чемпіонату Європи серед кадетів (2007, 2008).

У 2011 році став чемпіоном Європи серед юніорів.

Завоював срібло та бронзу чемпіонату світу серед юніорів (2010, 2011).

Бронзовий призер Універсіади-2013.

Здобув срібло Європейських ігор у 2015 році в Баку та золото у 2019 році (Мінськ).

Срібний призер Олімпіади у Ріо-де-Жанейро у 2016 році у ваговій категорії до 85 кг.

Дворазовий чемпіон світу (2015, 2019). Одного разу займав другу та третю сходинку п'єдесталу у 2018 та 2014 роках відповідно.

Тричі перемагав на чемпіонаті Європи (2014, 2016, 2019) та здобув бронзу у Белграді (2012).

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