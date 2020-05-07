Моє обличчя говорить про все: зірка "Ювентусу" Дібала показав себе після коронавірусу – фото
Нападник "Ювентуса" та збірної Аргентини Пауло Дібала здав черговий тест на коронавірус, який показав негативний результат.
Футболіст, який остаточно впорався з коронавірусом, виклав позитивне фото і розповів про свої емоції в Instagram, пише 24 канал.
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"Моє обличчя говорить про все. Я нарешті вилікувався від СOVID-19", – написав він.
Наприкінці квітня у Дібали в четвертий раз виявили коронавірус. Перший тест на коронавірус Дібала здав ще 21 березня. Разом з ним хвороба була виявлена також у його дівчини Оріани.
Першими в "Ювентусі" СOVID-19 підхопили захисник Даніеле Ругані і півзахисник Блез Матюїді, проте вони вже вилікувалися від вірусу.
- "Ювентус" вже розпочав підготовку до можливого відновлення сезону.
- Італійська Серія А була зупинена після 26 туру через світову пандемію коронавірусу. На момент припинення туринці лідирували в турнірній таблиці.
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