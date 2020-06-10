Українська асоціація футболу (УАФ) працює над поверненням вболівальників на футбольні матчі. УАФ розраховує, що невдовзі на стадіонах вдасться пом'якшити карантин.

Президент УАФ Андрій Павелко повідомив деталі щодо роботи з повернення вболівальників на трибуни. Про це Павелко написав у своєму Facebook.

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Стадіони заповнюватимуть на 25%

За словами Павелка, наразі футбольні стадіони можуть заповнювати на більше, ніж на 10-25%.

Павелко повідомив, що УАФ надіслала пропозицію щодо пом'якшення карантину на стадіонах Міністру охорони здоров’я та головному санітарному лікарю України.

Україна орієнтуватиметься на Польщу

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу 10 травня не став називати точні дати повернення вболівальників на стадіони.

Він заявив, що орієнтиром для України буде Польща, яка з 19 червня частково відкриє стадіони для вболівальників.

Першою у Європі дозволила відвідувати футбольні матчі Угорщина.

Станом на 10 червня в Україні підтверджено 28 381 випадок зараження COVID-19, 12 769 осіб одужало, 833, на жаль, померло.