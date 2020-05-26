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МОЗ заборонило братам Суркісам відвідувати матчі "Динамо"

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Брати Суркіси
Брати Суркіси / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) дозволило відновити матчі Прем'єр-ліги України з 30 травня. Поєдинки зможуть відбуватися за обмеженої кількості осіб. Брати Суркіси не зможуть особисто відвідувати матчі "Динамо".

Брати Суркіси потрапили під обмеження МОЗ

Як повідомляє "ТаТоТаке", у 7-у пункті постанови МОЗ сказано, що на території стадіону можуть перебувати не більше, аніж 200 осіб від 18 до 60 років.

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Брати Суркіси, які є власниками "Динамо", підпадають під це обмеження. Ігорю Суркісу – 61 рік, а його старшому брату Григорію – 70 років.

Також під питанням допуск до матчів помічника головного тренера "Динамо" Вадима Євтушенка і тренера воротарів Михайла Михайлова. Євтушенку 62 роки, а Михайлову – 60.

Повідомлялося, що попереднім рішенням МОЗ дозволяв проводити спортивні події за участі не більше, аніж 50 осіб.

Це було проблемою для відновлення матчів УПЛ. Ліга звернулася до МОЗ з проханням збільшити кількість осіб на поєдинку до 200.

26 травня МОЗ дало дозвіл на відновлення матчів УПЛ. Тепер рішення повинен прийняти Виконком Української асоціації футболу.

Що відомо про Суркісів? Григорій – український політик, футбольний функціонер та підприємець. Він є народним депутатом України від партії "Опозиційна платформа – За життя". Григорій Суркіс був віцепрезидентом УЄФА і зараз є її почесним членом. Ігор – власник ФК "Динамо". Суркіси входять до 50 найбагатших українців.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Міністерство охорони здоров’я УПЛ Спорт Футбол Динамо Григорій Суркіс Ігор Суркіс
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