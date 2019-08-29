Може бути підступ, якщо дійде до суддівських записок, – Гвоздик про бій Ломаченка

Чемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик дав прогноз на бій Василя Ломаченка проти Люка Кемпбелла. На думку Гвоздика, фаворитом поєдинку є українець.

За словами Гвоздика, Ломаченко дасть шанс Кемпбеллу в перших раундах, після чого заволодіє ініціативою.

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Все стане зрозуміло з перших раундів. Якщо він зможе витримати свій стиль, свою гру. Якщо, наприклад, почне бігати, вистрілювати далекими комбінаціями й "тікати". Може бути тоді вийде щось в цьому конкурентне. Але зазвичай Вася дає в перших двох раундах людям попрацювати. Вони промахуються, втрачають віру в себе й починають розвалюватися по запчастинах.



Що тут трапиться? Якщо Кемпбелл зможе витримати якусь свою "схему", тоді це може бути цікаво. І якщо бій дійде до суддівських записок, то може бути якийсь підступ. Але я думаю, що Вася цього не допустить. Ломаченко не перший день в боксі. У нього дуже розумна команда на чолі з батьком. Думаю, вони знають, що роблять,

– сказав Гвоздик.

Поєдинок відбудеться у Лондоні 31 серпня на The O2 Arena. На кону стоятимуть пояси за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі.

Перші два належать Ломаченку, а титул WBC в легкій вазі є вакантним після того як від нього відмовився Майкі Гарсія.

Букмекери вважають фаворитом поєдинку в Британії Василя Ломаченка.

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