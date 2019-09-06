Можливо, слід було витягнути з пенсії Віталія Кличка, битися ні з ким, – Тайсон Ф'юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі відповів на критику вболівальників за вибір наступного суперника. Тайсон битиметься з небитим шведським боксером Отто Валліним.

Ф'юрі поскаржився, що більшість боксерів, з якими б він міг зустрітися, не були доступні для бою.

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Валлін не був пріоритетним опонентом. Кубрат Пулєв відмовився від бою. Олександр Повєткін відповів відмовою. Чарльз Мартін також відмовився. Тревор Брайан зробив те ж саме. Луїс Ортіс б'ється з Уайлдером, Енді Руїс – з Ентоні Джошуа. Ділліан Уайт провалив тест на допінг. Джаррелл Міллер теж попався на допінгу. Там залишився хтось ще?



Можливо, мені треба було побитися проти Кріса Арреоли, у якого шість або сім поразок, або витягнути з пенсії Томаша Адамека. Може, варто було витягнути з пенсії навіть Віталія Кличка. Я не знаю. Більше немає нікого, з ким можна битися,

– сказав Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі має досвід поєдинків з українськими боксерами. Як відомо, 28 листопада 2015 року британець сенсаційно переміг Володимира Кличка.

Кличко – Ф'юрі відеоогляд поєдинку

Боксери двічі домовилися про матч-реванш, проте Ф'юрі несподівано травмувався. Згодом Тайсон вирішив завершити кар'єру. У 2018 році британець повернувся у бокс і встиг провести чотири поєдинки.

В одному з боїв Ф'юрі зустрівся з чемпіоном світу за версією WBC Деонтеє Уайлдером: бій завершився нічиєю.

Наступний поєдинок Ф'юрі проведе 14-го вересня проти 28-річного Отто Валліна на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США).