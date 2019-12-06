Можливо, це мій останній шанс стати чемпіоном в такі роки, – Постол про бій з Раміресом

Український боксер Віктор Постол прокоментував майбутній поєдинок з мексиканцем Хосе Карлосом Раміресом. Боксери зустрінуться 1 лютого в Китаї. На кону зустрічі будуть стояти пояси WBC і WBO.

За словами Постола, він знає Раміреса з 2013 року. Віктор назвав мексиканця брудним бійцем, який багато пропускає, але все одно йде вперед.

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Потрібно грамотно з ним боксувати. Ні в якому разі не можна зупинятися на ногах, в'язатися з ним. Коли я буду боксувати, мені буде вже 36 років, а йому тільки 27. Безумовно, це буде проблемою.



У 36 трошки вже втрачається і координація, трошки десь не встигаєш. Але є досвід. Головне – правильно підготуватися, в хорошій формі бути,

– сказав Постол ютуб-каналу VideoBoxing.

Також Постол заявив, що бій з Раміресом може стати останнім шансом для нього завоювати чемпіонський пояс. У 2015 році Постол був чемпіоном за версією WBC.

Я розумію, що це відповідальний бій. Можливо, це мій останній шанс у такі роки побоксувати за два пояси й стати чемпіоном,

– резюмував українець.

Постол також сказав, що у випадку поразки може змінити вагову категорію. "Якщо я, не дай Боже, програю, то задумаюсь над тим, щоб піднятися у напівсередню вагу. Все буде від цього бою залежати", – додав Віктор.

Що відомо про Хосе Раміреса?Чемпіон світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі. 27-річний американець провів 25 боїв на професійному ринзі й всі виграв.



В активі Хосе 17 перемог нокаутом. Останній бій Рамірес провів 27 липня проти Моріса Хукера. Це був третій захист титулів для американця й він переміг технічним нокаутом у 6 раунді.