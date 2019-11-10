Можу сказати про Ракіцького тільки хороше, – футболіст збірної України

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Едуард Соболь
Едуард Соболь / Фото з відкритих джерел

24-річний захисник "Брюгге" і збірної України з футболу Едуард Соболь прокоментував рішення 30-річного захисника "Зеніту" Ярослава Ракіцького попрощатися зі збірною України.

Спорт 24 писав, що 6 листопада Ярослав Ракіцький заявив, що покидає збірну України. Гравець російського "Зеніту" більше не планує виступати за головну команду.

У нашому матеріалі: Ярослав Ракіцький: як пройти шлях від головної надії у захисті до вигнанця в збірній України

Я не знаю, що сталося між Ракіцьким і Шевченко. Але склад команди визначає головний тренер – і тільки він. Що ж стосується слів Ракіцького... Я читав його пост. Кожен має право на свою позицію. Я грав з Яриком і в "Шахтарі", і в збірній. Можу сказати про нього тільки хороше. Дуже сильний футболіст, який з року в рік доводить свій рівень. І він дійсно викладався в матчах і на тренуваннях на 200 відсотків, як він сам сказав. Це не перебільшення,
– сказав Соболь у інтерв'ю "Советский спорт".

Нагадаємо, Ракіцький виступав за збірну України з 2009 до 2018 року. За цей час він зіграв 71 матчів, в яких забив сім голів. Після переходу захисника у російський "Зеніт" взимку 2019 року він більше не отримував виклики до головної команди.

Останню гру за збірну України Ярослав Ракіцький провів 16 жовтня 2018 року – вдома проти збірної Чехії. Українці тоді перемогли 1:0.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Ярослав Ракіцький Збірна України з футболу Андрій Шевченко
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