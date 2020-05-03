Мудрик зачарував черговим технічним трюком: відео

Талановитий футболіст Михайло Мудрик продовжує гучно "стукати" у двері головної команди "Шахтаря". 19-річний українець в чергове продемонстрував свою техніку.

Український півзахисник донецького "Шахтаря" продемонстрував незвичну техніку прийому м'яча, інформує 24 канал.

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"А ви зрозуміли, в яку сторону м'яч крутиться?", – написав Мудрик в інстаграмі.

Очевидно, що технікою Михайло не поступається ні капітану "Шахтаря" бразильцеві Тайсону, ні навіть Марлосу.

У поточному сезоні Мудрик провів за першу команду "Шахтаря" 11 матчів у всіх турнірах.

Раніше Мудрик опублікував ще декілька відео, як він майстерно приймає м'яч після довгої передачі. Схоже, що карантин дозволяє Михайлові відточувати свою майстерність.

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