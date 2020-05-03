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Мудрик зачарував черговим технічним трюком: відео

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Михайло Мудрик
Михайло Мудрик / shakhtar.com

Талановитий футболіст Михайло Мудрик продовжує гучно "стукати" у двері головної команди "Шахтаря". 19-річний українець в чергове продемонстрував свою техніку.

Український півзахисник донецького "Шахтаря" продемонстрував незвичну техніку прийому м'яча, інформує 24 канал.

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"А ви зрозуміли, в яку сторону м'яч крутиться?", – написав Мудрик в інстаграмі.

Очевидно, що технікою Михайло не поступається ні капітану "Шахтаря" бразильцеві Тайсону, ні навіть Марлосу.

У поточному сезоні Мудрик провів за першу команду "Шахтаря" 11 матчів у всіх турнірах.

Раніше Мудрик опублікував ще декілька відео, як він майстерно приймає м'яч після довгої передачі. Схоже, що карантин дозволяє Михайлові відточувати свою майстерність.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

which video is better??? Какое видео лучше?

Допис, поширений MM10?Boy with big dreams... (@mmudryk10)

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Автор: Михайло Гема
Теги: Футбол Новини Спорту Шахтар Спорт
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