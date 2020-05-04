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Мухаммед Алі проти Тайсона Ф'юрі: відомий менеджер назвав сенсаційний розвиток бою

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Боб Арум і Тайсон Ф'юрі
Боб Арум і Тайсон Ф'юрі / Sky Sports

Глава промоутерської Top Rank Боб Арум поділився думкою, як би завершився бій між легендарним Мохаммедом Алі та чинним чемпіоном світу за версію WBC Тайсоном Ф'юрі.

В інтерв'ю Sky Sports Боб Арум, який між іншим співпрацює з Василем Ломаченком, заявив, що питання щодо бою між Ф'юрі та Алі не дає йому спокою.

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"Як би Алі впорався з Ф'юрі? Це питання не дає мені спокою. Алі до простою у 3,5 роки був абсолютно неймовірним. Ніхто не міг до нього доторкнутися, настільки швидким він був", – зазначив Арум.

Втім, Арума цікавить, як би легендарний Мохаммед протистояв боксеру зростом у понад два метри, який володіє чудовими боксерськими навичками та роботою ніг.

Я не бачу як Алі б'є Ф'юрі. Тоді великі хлопці були повільними і незграбними. Але все змінилося. Подивіться на Ф'юрі, Уайлдера і Джошуа. Наскільки вони величезні. Але, можливо, в наші дні Алі був би більшим через харчування. Все змінилося,
– сказав Арум.

Що відомо про Мухаммеда Алі?

  • Один з найлегендарніших боксерів за всю історію. Олімпійський чемпіон 1960 року, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі (1964-1966, 1974-1978).
  • Шестиразовий володар звання "Боксер року", "Боксер десятиріччя" за версією журналу The Ring.
  • Алі став другим боксером в історії, який вшанувався нагородою "Спортсмен року" за версією журналу Sports Illustrated (1974), був визнаний "спортсменом століття" за версією декількох спортивних видань.
  • Після закінчення кар'єри був включений у Зал слави боксу (1987) і Міжнародний зал боксерської слави (1990).

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Автор: Михайло Гема
Теги: Тайсон Ф'юрі Новини Спорту Бокс Спорт
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