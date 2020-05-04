Мухаммед Алі проти Тайсона Ф'юрі: відомий менеджер назвав сенсаційний розвиток бою

Глава промоутерської Top Rank Боб Арум поділився думкою, як би завершився бій між легендарним Мохаммедом Алі та чинним чемпіоном світу за версію WBC Тайсоном Ф'юрі.

В інтерв'ю Sky Sports Боб Арум, який між іншим співпрацює з Василем Ломаченком, заявив, що питання щодо бою між Ф'юрі та Алі не дає йому спокою.

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"Як би Алі впорався з Ф'юрі? Це питання не дає мені спокою. Алі до простою у 3,5 роки був абсолютно неймовірним. Ніхто не міг до нього доторкнутися, настільки швидким він був", – зазначив Арум.

Втім, Арума цікавить, як би легендарний Мохаммед протистояв боксеру зростом у понад два метри, який володіє чудовими боксерськими навичками та роботою ніг.

Я не бачу як Алі б'є Ф'юрі. Тоді великі хлопці були повільними і незграбними. Але все змінилося. Подивіться на Ф'юрі, Уайлдера і Джошуа. Наскільки вони величезні. Але, можливо, в наші дні Алі був би більшим через харчування. Все змінилося,

– сказав Арум.

Що відомо про Мухаммеда Алі?

Один з найлегендарніших боксерів за всю історію. Олімпійський чемпіон 1960 року, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі (1964-1966, 1974-1978).

Шестиразовий володар звання "Боксер року", "Боксер десятиріччя" за версією журналу The Ring.

Алі став другим боксером в історії, який вшанувався нагородою "Спортсмен року" за версією журналу Sports Illustrated (1974), був визнаний "спортсменом століття" за версією декількох спортивних видань.

Після закінчення кар'єри був включений у Зал слави боксу (1987) і Міжнародний зал боксерської слави (1990).

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