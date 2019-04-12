Музичук і Коробов – найкращі шахісти України 2018 року

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Марія Музичук
Марія Музичук

Титуловані українські гросмейстери Марія Музичук (Львів) і Антон Коробов (Харків) стали лауреатами конкурсу "Шаховий Гетьман" як найкращий шахіст і найкраща шахістка України 2018 року.

Лауреати цього конкурсу, який проводять спільнота "Українські шахи" і сайт "Шахова Україна", визначаються шляхом персонального голосування. В ньому беруть участь лише українські гросмейстери. Кожен називає п’ятірки найкращих у чоловічих і жіночих шахах. За перше місце номінант отримує 10 балів, за друге – 7, за третє – 5, за четверте – 3, за п’яте – 1.

У конкурсі "Шаховий Гетьман"-2018 Антон Коробов набрав 303 бали (25 опитаних гросмейстери поставили харків’янина на перше місце, 5 – на друге, 3 – на третє і 1 на четверте місце), Марія Музичук набрала 308 балів (21 перше місце та 14 других).

Загалом у нинішньому опитуванні брали участь 65 (!) гросмейстерів.

Антон Коробов
Антон Коробов

Конкурс "Шаховий Гетьман" відбувся вже 14-й раз. У чоловіків вісім разів лауреатом ставав Василь Іванчук, двічі – Антон Коробов, Павло Ельянов (обидва – Харків) і Руслан Пономарьов (Київ). У жінок шість перемог на рахунку Катерини Лагно (зараз представляє Росію), по дві – у Анни і Марії Музичук (Львів), Наталії Жукової (Одеса) і Анни Ушеніної (Харків).

"Шаховий Гетьман"-2018: перші трійки

Чоловіки (всього 31 номінант)
1. Антон Коробов (Харків, 2675) – 303
2. Василь Іванчук (Львів, 2677) – 151
3. Павло Ельянов (Харків, 2661) – 141…

Жінки (всього 16 номінанток)
1. Марія Музтчук (Львів, 2563) – 308
2. Анна Музичук (Львів, 2539) – 262
3. Наталія Букса (Львів, 2407) – 115…

Всі результати голосування дивіться тут

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Теги: Спорт Новини Спорту Шахи Марія Музичук
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