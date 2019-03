Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"

Футбол і музика – це невід’ємні складові. Перша мелодія, яка, спадає на думку любителю футболу, – це гімн Ліги чемпіонів. Мелодія, від якої у прихильників гри мільйонів мурахи по тілу. Це гімн футболу, який мотивує й гравців, заряджає їх на битву. Це останній момент, після якого розпочинається шоу.

Композиція була створена англійським композитором Тоні Бріттеном у 1992 році, коли Кубок європейських чемпіонів було перетворено на Лігу чемпіонів.

Практично кожен національний, європейський, чи міжнародний турнір має свій гімн. Мають свої мелодії і клуби, без яких їх неможливо уявити. "Ліверпуль" – You'll Never Walk Alone, "Реал Мадрид" – Hala Madrid, "Барселона" – Cant del Barça. Музика заряджає не тільки гравців на полі, але й вболівальників на стадіоні. Зокрема, на арені лондонського "Арсеналу" перед матчем грає мотиваційна пісня Fatboy Slim – Right Here, Right Now.

"Ювентус" разом з музикою організовує світлове шоу. У Німеччині взагалі футбольне свято розпочинається набагато раніше. Футбольний матч – це тільки вишенька на торті. Свого часу мюнхенська "Баварія", чий стадіон нагадує демонську чашу, вмикала перед кожною грою містичну композицію Карла Орффа – O Fortuna – Carmina Burana. Це було доволі ефектно й страшно. Врешті-решт, усіх вболівальників у світі об’єднує одна пісня –The White Stripes – Seven Nation Army.

Аякс

Як довела "Баварія", класична музика має право на існування у футболі. Розвиває цю ідею амстердамський "Аякс", який цього року шокує своєю грою всю Європу. Фанати амстердамців є одним з найбільш галасливих у Європі. Перейти їм дорогу не бажає жодне угрупування. З одного боку, нідерландці галасливі й божевільні люди. Гімн "Аякса" – це пісня Боба Марлі "Three Little Birds". Все почалося у 2008 році в товариському матчі з "Кардіфф Сіті". Диктор на стадіоні і за сумісництвом діджей Алі Яссін, перш грав на гітарі в реггі-групи, вирішив ставити музику тільки цього жанру. Уболівальникам "Аякса" це припало до душі, і тепер їх хор можна почути не тільки на домашніх, але і на виїзних матчах.

З іншого боку, на "Йохан Кройф Арені" має місце класика! У чаші цього стадіону стикаються дві культури й вболівальники "Аякса" дозволяють їм жити в гармонії. Йдеться про "Va, pensiero", яка грає перед домашніми матчами голландців.

"Аякс" не грав у плей-офф Ліги чемпіонів 13 років і відзначив повернення зі смаком. Перед матчем з "Реалом" на "Йохан Кройфф Арену" завітав відомий голландський скрипаль і диригент Андре Ріє, щоб виконати ту ж таки "Va, pensiero". Вболівальники розмахували прапорцями і наспівували. Це заворожуюче дійство!

Та реакція фанатів "Аякса" не повинна дивувати, адже вони добре знають Ріє. Музикант виконував "Вальс № 2" Дмитра Шостаковича ще у 1995 році в перерві півфіналу Ліги "Аякс" – "Баварія". У тому сезоні амстердамці виграли Лігу чемпіонів.

У 2009 році "Аякс" запросив Ріє виступити перед грою з "Марселем" в 1/8 фіналу Кубка УЄФА. Скрипаль крім твору Шостаковича виконав "Va, pensiero".

А у 2012-у скрипаль приїжджав на матч проти дортмундської "Боруссії" в Лізі чемпіонів.

Андре Ріє розповідав, що виступ в перерві матчу з "Баварією" підняв продаж його альбомів.

Як тільки фанати почули перші ноти, вони почали наспівувати мелодію, розмахуючи прапорами клубу. Це було неймовірно. Відмінне промо! В наступні дні я продав 200 000 компактдисків,

– розповів Ріє.

Хто такий Андре Ріє?

Нідерландський диригент і скрипаль, якого називають у пресі "Королем вальсу", як колись називали Йоганна Штрауса — сина. Коли у 2010 році Третій канал радіо Бі-Бі-Сі заснував хіт-парад класичної музики, то перше місце відразу зайняв голландський диригент Андре Ріє.

Ріє вже понад 30 років виступає з концертами по всьому світу разом зі створеним ним Оркестром Йоганна Штрауса. За цей час голландський композитор продав більше, аніж 40 мільйонів дисків і DVD.

Що ж це за композиція "Va, pensiero", якій судилося стати одним із гімнів амстердамців?

"Va, pensiero" – хор з третього акту опери "Набукко" (1842) Джузеппе Верді, найбільш відомий музичний фрагмент цієї опери. Слова "Va, pensiero" належать Темістоклі Солеру – автору лібрето "Набукко", але є парафразою біблійного псалма 136 "На ріках вавилонських".

Виконавці "Va, pensiero" представляють єврейських вигнанців, що плачуть у вавилонському полоні про втрачену батьківщину і зруйнований Перший Храм.

Український переклад італійського оригіналу "Va pensiero"

Лети, о думко, ти на крилах золотих!

Спочинь на пагорбах пахучих дорогих,

М’які вітри там рідну землю огортають,

Йордану течії стрімкі її вмивають,

Й Сіону башти там близькими нам стають!

О, Вітчизно моя, ти прекрасна! –

Моя втрато, фатальна й нещасна,

Гірка пам'ять моя й дорога …

Арфо чиста, що злотом сіяла,

Заніміла, співати перестала,

Чи пророцтва твої закінчились?

Горді плечі – вербою схилились?

Та надія у грудях не гасне –

Із плачів – у майбутнє прекрасне

Через долю Соломона – до гармоній Господніх

Крізь страждання колись ми пройдемо!

"Аякс" надзвичайно цікавий клуб, який має декілька прізвиськ. Одне з них – йоден (de joden, superjoden) – "євреї". Воно пов'язане з історичною близькістю єврейської діаспори до команди. Перше поле "Аякса" розташовувалося в єврейському районі, а за команду, особливо до війни, виступало багато футболістів з єврейським корінням.

Найвідоміший гравець – Шак Сварт на прізвисько Містер Аякс, провів найбільше матчів за амстердамців – 463. Вболівальники "Аякса" люблять використовувати єврейську символіку, але часто стають жертвою антисемітських кричалок з боку фанатів інших команд.

В Амстердамі футбол більше, аніж гра. Фанати "Аякса" влаштовують масштабні перформанси і красиво співають пісні. Серед найбільш популярних – Ajax Hup-hup-hup, Hava Nagila, Bloed, zweet & tranen ("Кров'ю, сльозами і потом"), а також Three Little Birds Боба Марлі. Все це неймовірно прикрашає футбол і ніяк інакше!