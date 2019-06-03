М'яч застряг у ракетці тенісиста після потужного удару на Roland Garros: відео
Французький тенісист Бенуа Пер у драматичному матчі програв Кею Нісікорі в 1/8 фіналу Roland Garros-2019 у Парижі.
Японський тенісист обіграв Бенуа Пера за підсумками п'яти сетів 3:2 (6:2, 6:7, 6:2, 6:7, 7:5).
Читайте також: Швейцарський тенісист завдяки неймовірному удару в лінію переміг у матчі на Roland Garros: відео
Окрім запеклої боротьби поєдинок запам'ятався курйозним моментом. У четвертому сеті за рахунку 3:1 на користь француза Нісікорі потужним ударом влучив у ракетку суперника.
М'яч після удару застряг у ракетці француза. Пер не відразу зрозумів, що сталося й поглядом шукав м'яч. Згодом він знайшов його у своїй ракетці й програв розіграш.
У чвертьфіналі Нісікорі зіграє проти чинного чемпіона Roland Garros 33-річного іспанця Рафаеля Надаля.