М'яч застряг у ракетці тенісиста після потужного удару на Roland Garros: відео

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Бенуа Пер
Бенуа Пер / twitter.com/benoitpaire

Французький тенісист Бенуа Пер у драматичному матчі програв Кею Нісікорі в 1/8 фіналу Roland Garros-2019 у Парижі.

Японський тенісист обіграв Бенуа Пера за підсумками п'яти сетів 3:2 (6:2, 6:7, 6:2, 6:7, 7:5).

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Окрім запеклої боротьби поєдинок запам'ятався курйозним моментом. У четвертому сеті за рахунку 3:1 на користь француза Нісікорі потужним ударом влучив у ракетку суперника.

М'яч після удару застряг у ракетці француза. Пер не відразу зрозумів, що сталося й поглядом шукав м'яч. Згодом він знайшов його у своїй ракетці й програв розіграш.

У чвертьфіналі Нісікорі зіграє проти чинного чемпіона Roland Garros 33-річного іспанця Рафаеля Надаля.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Ролан Гаррос
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