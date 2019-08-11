"Манчестер Юнайтед" з непристойним рахунком розгромив "Челсі" в першому турі АПЛ: відео

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Манчестер Юнайтед – Челсі: огляд матчу 11 серпня 2019 – Чемпіонат Англії

У матчі між "Манчестер Юнайтед" та "Челсі" у неділю, 11 серпня, було оформлено розгром. Одразу чотири голи влетіло у ворота "Челсі".

Манчестер Юнайтед – Челсі 4:0
Голи: Рашфорд, 18, 67 (пен.), Марсіаль, 65, Джеймс, 81

Перший матч для обох команд видався в оновлених складах. А для "Челсі" – ще й під керівництвом нового тренера. Легендарний Френк Лемпард повернувся, але вже у статусі наставника клубу. І був розгромлений у цій грі.

У першому таймі на "Олд Траффорд" було забито лише один гол. Рашфорд відзначився з пенальті. При цьому нападник пробив доволі потужно та високо, тож Кепа не мав шансів дістатися до м'яча.

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Розгром було оформлено у другому таймі. При цьому "Челсі" два голи пропустив з різницею в три хвилини. Спочатку Марсіаль вдало зіграв у штрафному майданчику, випередивши суперника та відправивши м'яч у ворота. Так ще й між ніг воротарю. А за дві хвилини Погба видав пас на хід Рашфорду, і нападник чітко реалізував вихід на ворота суперника.

Довершив розгром молодий Джеймс, який вийшов на заміну. Тут теж варто відзначити пас Погба. А також те, що Джеймс перший раз не зумів завдати удару. А забити гол допоміг незначний рикошет.

"Манчестер Юнайтед" починає новий сезон з перемоги. "Челсі" ж зазнає принизливої поразки.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Челсі Манчестер Юнайтед
Джерело: 24 канал
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