МЗС стало на захист Зозулі: Образи фанатів є співзвучними зі штампами російської пропаганди

МЗС України зробило заяву з приводу образ іспанських фанатів на адресу футболіста "Альбасете" Романа Зозулі. Українське відомство засуджує прояви нетерпимості та словесні напади на адресу українського гравця.

Інцидент стався 15 грудня під час матчу другої за значущістю іспанської ліги між "Райо Вальєкано" та "Альбасете". Матч був зупинений через образливі вигуки фанів "Райо" на адресу Зозулі.

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Ганебні образи з боку т.зв. вболівальників є не лише надуманими та безпідставними, а й співзвучними зі штампами російської пропаганди. Любити свою країну та перейматися її долею – природня риса свідомого громадянина в цивілізованому світі,

– йдеться у коментарі речниці МЗС України Катерини Зеленко.

У МЗС висловили підтримку Зозулі. "Віримо, що футбол, як універсальна мова для фанатів по всьому світу, залишатиметься важливим інструментом зі зміцнення миру, терпимості та взаєморозуміння, об’єднуючи людей крізь кордони, культури і політичні системи", – зазначили в МЗС.

Закликаємо офіційну владу Іспанії та керівництво Королівської іспанської футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент з Романом Зозулею задля запобігання подібним неприпустимим проявам у майбутньому,

– додали у відомстві.

Чому фанати "Райо" ображали Романа Зозулю?

1 лютого 2017 року було оголошено, що Роман Зозуля переходить до "Райо Вальєкано" на правах оренди. Перехід до нового клубу супроводжувався масовими протестами фанатів. Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводили його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.

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Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом". Згодом це "підхопили" й фанати інших іспанських клубів, які є прихильниками лівих поглядів.Відтак перехід гравця у "Райо" було зірвано.

Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь". Влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до "Альбасете", за який виступає і досі.