На 34-й році життя помер футболіст Сергій Карімов, який сенсаційно став чемпіоном Німеччини

У віці 33 років пішов з життя колишній захисник національної збірної Казахстану та німецького "Вольфсбурга" Сергій Карімов.

Інформацію про смерть оприлюднив офіційний твіттер "Вольфсбурга". Причини смерті поки залишаються невідомі.

Wir trauern um unseren ehemaligen Spieler Sergej Karimow, der im Alter von nur 33 Jahren verstorben ist, und sind in Gedanken bei seiner Familie, seinen Angehörigen und seinen Freunden.



Ruhe in Frieden, Sergej. #VfLWolfsburg pic.twitter.com/Rjm9ElI3G6 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) December 26, 2019

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Карімов виступав в системі "Вольфсбурга" з 2005 по 2011 рік. Саме тоді він став чемпіоном Німеччини, який команда здобула в сезоні 2008/09.

У 2010 році Карімов дебютував за збірну Казахстану в матчі проти Оману, але більше за національну команду не грав.

У 2011 році Карімов покинув "Вольфсбург", перейшовши в "Дуйсубрг". Його останнім клубом був "Люпо-Мартіні" з 5-го німецького дивізіону, який він покинув у 2014 році. Саме тоді він і закінчив офіційну кар'єру футболіста.