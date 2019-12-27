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На 34-й році життя помер футболіст Сергій Карімов, який сенсаційно став чемпіоном Німеччини

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Помер Сергій Карімов / twitter.com/VfL_Wolfsburg

У віці 33 років пішов з життя колишній захисник національної збірної Казахстану та німецького "Вольфсбурга" Сергій Карімов.

Інформацію про смерть оприлюднив офіційний твіттер "Вольфсбурга". Причини смерті поки залишаються невідомі.

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Карімов виступав в системі "Вольфсбурга" з 2005 по 2011 рік. Саме тоді він став чемпіоном Німеччини, який команда здобула в сезоні 2008/09. 

У 2010 році Карімов дебютував за збірну Казахстану в матчі проти Оману, але більше за національну команду не грав.

У 2011 році Карімов покинув "Вольфсбург", перейшовши в "Дуйсубрг". Його останнім клубом був "Люпо-Мартіні" з 5-го німецького дивізіону, який він покинув у 2014 році. Саме тоді він і закінчив офіційну кар'єру футболіста.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Втрати
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