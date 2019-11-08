На академію плювати: Юрченко пояснив, чому покинув "Шахтар"

Футболіст "Зорі" Владлен Юрченко розповів, чому свого часу прийняв рішення покинути донецький "Шахтар". Владлен є вихованцем донецького клубу.

Першим фактором Юрченко назвав серйозний рівень конкуренції на його позиції, де, за словами Владлена, були зібрані топові футболісти, які зараз грають в топових командах Європи. "Розумів, щоб грати й прогресувати – потрібно йти. У мене виник варіант, і я вирішив піти", – зазначив Юрченко в інтерв'ю Sport Arena TV.

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Юрченко заявив, що колишній тренер "гірників" Мірча Луческу не довіряв молодим українським футболістам. Також півзахисник вважає, що на нього не розраховували, що стало визначальним у його рішенні покинути клуб.

У мене відклався випадок у голові. Була пауза в збірних. І взяли з дубля декількох людей. Я теж був. Полетіли в Румунію грати проти "Стяуа". Ще Ілсіньо з нами був, розминався з ним. Триває другий тайм, і вибігають два лівих диваки у формі "Шахтаря". Їх до гри не було. Прибігають і починають з нами розминатися.



Питаю в Ілсіньо: "Хто це?". Відповідає: "Взагалі не знаю". Дивимося, і не можемо зрозуміти. Тут він (Луческу, – Спорт24) бере і випускає їх на 60-й хвилині, я вийшов на 86-й. Це був показовий жест. Потім запитав: "Хто це?". Мені відповіли, що просто два якихось румуни, а тренер захотів подивитися в грі. Як би академія працює. На нас плювати, на академію. А двох румунів подивитися – це ж якісь видатні, мабуть, були люди,

– резюмував Владлен.

Як зазначив півзахисник, під час перебування у "Шахтарі", він не спілкувався з Луческу. "Скільки разів я приїжджав на збори, під час сезону тренувався... Але не спілкувалися. Мені стало очевидно, що ніхто не розраховує на мене, і немає просувань. В одному з сезонів у 17 іграх за дубль забив 18 голів за перші пів року. І ніяких змін не було, і все стало зрозуміло остаточно", – резюмував футболіст.

Де виступав Юрченко?

Влітку 2014 року Владлена придбав німецький "Баєр", заплативши "Шахтарю" близько 250 тисяч євро. До 2018 року Юрченко виступав за німецький клуб.

З вересня 2018 до літа 2019 року Юрченко грав за данський "Вейле". З літа 2019 року Юрченко грає за луганську "Зорю".

За луганців Владлен зіграв 16 матчів, забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі.