На базі футбольного клубу у Бразилії виникла пожежа, щонайменше 10 людей загинуло: фото

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Наслідки пожежі на базі "Фламенго"
Наслідки пожежі на базі "Фламенго" / twitter Vamos Flamengo!

На тренувальній базі бразильського футбольного клубу "Фламенго" виникла масштабна пожежа. За попередніми даними, загинуло 10 осіб. Ще троє перебувають у важкому стані.

За даними місцевих ЗМІ, пожежа виникла у гуртожитку на тренувальній базі "Фламенго" у Ніньо де Урубу поблизу Ріо-де-Жанейро. Вогонь охопив будівлю, де мешкали футболісти молодіжною та юнацької команди. Найчастіше приміщення використовували для гравців 14-17 років. Однак хто саме загинув внаслідок пожежі – поки невідомо.

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Варто зазначити, що значна кількість жертв через те, що пожежа виникла під ранок (о 5:10 годині за місцевим часом), коли всі спали. При цьому саме приміщення лише два місяці тому розширили для потреб академії.

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Теги: Спорт Футбол Бразилія Жертви
Джерело: 24 Канал
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