На базі футбольного клубу у Бразилії виникла пожежа, щонайменше 10 людей загинуло: фото

На тренувальній базі бразильського футбольного клубу "Фламенго" виникла масштабна пожежа. За попередніми даними, загинуло 10 осіб. Ще троє перебувають у важкому стані.

За даними місцевих ЗМІ, пожежа виникла у гуртожитку на тренувальній базі "Фламенго" у Ніньо де Урубу поблизу Ріо-де-Жанейро. Вогонь охопив будівлю, де мешкали футболісти молодіжною та юнацької команди. Найчастіше приміщення використовували для гравців 14-17 років. Однак хто саме загинув внаслідок пожежі – поки невідомо.

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URGENTE! Incêndio deixa mortos e feridos no Ninho do Urubu, no Centro de Treinamento do Flamengo. Corpo de Bombeiros informou que cerca de 10 pessoas não resistiram a ferimentos e vieram a óbito. QUE DEUS CONFORTE O CORAÇÃO DE TODAS AS PESSOAS ENVOLVIDAS pic.twitter.com/XP4L7amfD2 — Vamos Flamengo! (@MAlORDORJ) 8 лютого 2019 р.

URGENTE: Um incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, deixou ao menos 10 pessoas mortas. Que notícia péssima para começar o dia. Meu Deus! pic.twitter.com/ujqDpCKNpV — Mundo da Bola (@InfosFuteboI) 8 лютого 2019 р.

Варто зазначити, що значна кількість жертв через те, що пожежа виникла під ранок (о 5:10 годині за місцевим часом), коли всі спали. При цьому саме приміщення лише два місяці тому розширили для потреб академії.

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