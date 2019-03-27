На бій Гвоздик – Нгумбу продані всі квитки

На бій чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександра Гвоздика з французом Дуду Нгумбу продані всі квитки. При цьому що в українця буде чимала підтримка.

Олександр Гвоздик захищатиме свій титул 30 березня (ніч на 31 березня в Україні). Поєдинок відбудеться в Філадельфії на 2300 Arena. Вона вміщає 2 тисяч глядачів. 300 з них точно будуть підтримувати Гвоздика. ці місця викупила українська діаспора.

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"Уже в перший тиждень після старту продажів були продані всі ВІП-квитки, а потім – і інші цінові категорії. У плані покупки квитків проявила активність і українська діаспора в США: за моїми оцінками, підтримувати Олександра в суботу буде понад 300 українців. Цьому сприяла і демократична ціна на квитки, яка стартувала з 50 доларів", – розповів Sport Arena Максим Розенко. Він організовує прес-тур на бій Гвоздик – Нгумбу.

Це буде перший захист титулу чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександра Гвоздика. Він його здобув у поєдинку проти Адоніса Стівенсона 2 грудня 2018 року. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у важкий нокаут. Під час бою 41-річний Стівенсон отримав серйозну черепно-мозкову травму і потрапив у лікарню. Йому була проведена операція, після чого боксер був введений в стан штучної коми. Згодом боксер відкрив очі і поспілкувався зі своїми рідними. Його стан оцінювався, як стабільний, але за непідтвердженою інформацією у нього була паралізована права частина тіла. Лише 18 лютого 2019 року Адоніса Стівенсона виписали з лікарні.

Щодо Дуду Нгумбу, то боксер займає 8-е місце в рейтингу WBC.