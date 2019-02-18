На бій з Усиком претендує боксер, який побив українського ветерана

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик, який планує дебютувати в суперважкій вазі, отримав ще одного потенційного суперника.

Усик може зустрітися з фінським боксером Робертом Хеленіусом.

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Як повідомляє польський портал RingPolska, 35-річний фін є одним з головних претендентів на бій з українцем, який може відбутися в травні цього року.

23 березня Хеленіус повинен був провести бій проти Кубрата Пулєва, але в підсумку фін не підписав контракт на цей поєдинок.

Хеленіус на професійному ринзі провів 30 боїв. Фін 28 разів святкував перемогу та двічі зазнав фіаско. У листопаді 2009 року Роберт переміг українця Тараса Біденка. 39-річний Біденко тоді відмовився продовжувати бій.

Іншим претендентом на бій з Усиком залишається росіянин Олександр Повєткін. Його промоутер Андрій Рябінський підтвердив, що росіянин може стати наступним суперником абсолютного чемпіона світу.

Зазначимо, що в січні британський промоутер Усика Едді Хірн повідомив, що невдовзі буде оголошено наступний бій українця. Зокрема, ще один промоутер Олександра – Олександр Красюк повинен був у США провести зустріч з Хірном, щоб обговорити наступний бій Усика. Однак досі не відомо, чим завершилися перемовини.

Свій останній бій Усик провів в 11 листопада 2018 року, коли нокаутував британця Тоні Белью. Зберігши усі пояси у важкій вазі, Олександр наразі планує піднятися до надважкої ваги.

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