На бій з Усиком претендує боксер, який побив українського ветерана
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик, який планує дебютувати в суперважкій вазі, отримав ще одного потенційного суперника.
Усик може зустрітися з фінським боксером Робертом Хеленіусом.
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Як повідомляє польський портал RingPolska, 35-річний фін є одним з головних претендентів на бій з українцем, який може відбутися в травні цього року.
23 березня Хеленіус повинен був провести бій проти Кубрата Пулєва, але в підсумку фін не підписав контракт на цей поєдинок.
Хеленіус на професійному ринзі провів 30 боїв. Фін 28 разів святкував перемогу та двічі зазнав фіаско. У листопаді 2009 року Роберт переміг українця Тараса Біденка. 39-річний Біденко тоді відмовився продовжувати бій.
Іншим претендентом на бій з Усиком залишається росіянин Олександр Повєткін. Його промоутер Андрій Рябінський підтвердив, що росіянин може стати наступним суперником абсолютного чемпіона світу.
Зазначимо, що в січні британський промоутер Усика Едді Хірн повідомив, що невдовзі буде оголошено наступний бій українця. Зокрема, ще один промоутер Олександра – Олександр Красюк повинен був у США провести зустріч з Хірном, щоб обговорити наступний бій Усика. Однак досі не відомо, чим завершилися перемовини.
Свій останній бій Усик провів в 11 листопада 2018 року, коли нокаутував британця Тоні Белью. Зберігши усі пояси у важкій вазі, Олександр наразі планує піднятися до надважкої ваги.
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