На Чемпіонаті світу з легкої атлетики в Катарі розгорівся скандал через інтимні фото спортсменок

У Катарі триває Чемпіонат світу з легкої атлетики. Однак його вже встиг потрясти дещо незвичний скандал з сексуальним підтекстом.

На цьому турнірі вирішили спробувати показувати спортсменів з неочікуваного ракурсу – ззаду, коли вони стартують.



Спортсменкам не сподобався ракурс зйомки під час старту

Такі зйомки дещо обурили спортсменок. Однією з тих, хто висловила своє невдоволення, стала німецька легкоатлетка Джина Люкенкемпер.

"Чи брала жінка участь в розробці такого плану? Я так не думаю. Не думаю, що ці камери так вже хороші. У мене виникає неприємне відчуття від такої зйомки", – заявила Люкенкемпер у коментарі Bild.

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Її підтримала і партнерка по збірній Німеччини Татьяна Пінто. Тож Федерація легкої атлетики Німеччини звернулася з цим питанням до організаторів Чемпіонату світу. Після цього оператори перестали знімати спортсменів ззаду в момент старту і знову зосередилися на загальних планах.