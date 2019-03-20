На дербі у Першій лізі "Металіст 1925" – "Дніпро-1" продано понад 15 тисяч квитків

У суботу, 23 березня, у Харкові відбудеться чи не найочікуваніша футбольна подія у Першій лізі – на поле ОСК "Металіст" вийдуть "Металіст 1925" та СК "Дніпро-1". Ці команди наразі є лідерами Першої ліги та головними претендентами на підвищення у класі.

За три дні до матчу, у середу, 20 березня, на цю гру було продано 15421 квиток, повідомляється на офіційному сайті "Металіст 1925". Сам стадіон вміщує 40 тисяч глядачів.

Варто зазначити, що у 22-у турі всі шість матчів в УПЛ зібрали 25 тисяч глядачів. У Харкові ж очікують, що на матч "Металіст 1925" проти "Дніпро-1" прийде мінімум 20 тисяч глядачів.

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Матч "Металіст 1925" – "Дніпро-1" відбудеться у суботу, 23 березня. Початок матчу о 18:00. "Дніпро-1" посідає перше місце у турнірній таблиці та претендує на прямий вихід до УПЛ. "Металіст 1925" на другому місці з відставанням у п’ять очок.