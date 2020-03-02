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На дружину українського боксера Шелестюка намагалися напасти в США: фото

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Аліна Шелестюк / Фото з відкритих джерел

Дружина українського боксера Тараса Шелестюка потрапила в стресову ситуацію. На дівчину посеред білого дня намагався напасти чоловік.

Про це дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram.

До слова: Український боксер Шелестюк переміг аргентинця Верона та продовжив свою неймовірну серію

Спочатку Аліна опублікувала сторіз, де показала самого нападника з підписом: "Дівчата, будьте обережними".

Потім слідував наступний фотосет, в якому вона детально розповідала про всю ситуації.

"Цей страшний чоловік переслідував мене і намагався атакувати. Він живе в Західному Голлівуді. Його ім'я Стефан Гловер. Номери машини 5HZB200. Він був п'яний або під впливом наркотиків і тільки завтра вийде на свободу", – написала вона.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Instagram Бокс
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