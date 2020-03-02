На дружину українського боксера Шелестюка намагалися напасти в США: фото
Дружина українського боксера Тараса Шелестюка потрапила в стресову ситуацію. На дівчину посеред білого дня намагався напасти чоловік.
Про це дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram.
До слова: Український боксер Шелестюк переміг аргентинця Верона та продовжив свою неймовірну серію
Спочатку Аліна опублікувала сторіз, де показала самого нападника з підписом: "Дівчата, будьте обережними".
Потім слідував наступний фотосет, в якому вона детально розповідала про всю ситуації.
"Цей страшний чоловік переслідував мене і намагався атакувати. Він живе в Західному Голлівуді. Його ім'я Стефан Гловер. Номери машини 5HZB200. Він був п'яний або під впливом наркотиків і тільки завтра вийде на свободу", – написала вона.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі