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На двох лідерів "Динамо" претендують дуже серйозні клуби, – Циганик

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Віталій Миколенко / ФК "Динамо"

Відомий журналіст Ігор Циганик поділився інформацією щодо можливих трансферів Віталія Миколенка та Віктора Циганкова.

Про це він заявив у програмі "Циганик Live".

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На Миколенка претендують дуже серйозні клуби. Є інтерес, дзвонили деякі агенти. Але поки немає реальної пропозиції. Всі топ-клуби здійснюють трансфери влітку. Впевнений, що за Миколенка буде дуже серйозна пропозиція, а далі буде вирішувати клуб. Продавати його чи ні.

З приводу Циганкова – те ж саме. Для цих футболістів Євро-2020 може стати вирішальним моментом. Миколенка хочуть бачити у себе серйозні клуби АПЛ. Якщо я їх назву, то все це розлетиться, і всі будуть дуже багато про це говорити",
– зазначив Ігор Циганик.

  • Віталій Миколенко провів 25 матчів за "Динамо" в поточному сезоні, забивши 2 голи та 6 результативних передачі.
  • В активі Віктора Циганкова – 27 матчів, 9 голів та 8 асистів.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Віктор Циганков Динамо Спорт Футбол
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