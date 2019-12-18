На етапі Кубка світу з біатлону серйозні проблеми з трасою: українці завтра побіжать спринт

У четвер, 19 грудня, розпочнеться 3-й етап Кубка світу з біатлону у французькому Ле-Гран-Борнані, а за день до старту українські збірні зуміли випробувати трасу.

Зазначається проблема зі снігом через високу температуру повітря – близько +14. Сніг на трасі швидко перетворюється в кашу, проте організатори обіцяють, що гонки відбудуться і змагання не скасують. Вже 19 грудня там пройде спринтерська гонка у чоловіків.

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Тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра очікує, що буде важко:

Після тренування можу сказати, що умови будуть дуже важкими. Важко буде на трасі третїй і четвертій групам, якщо погодні умови залишаться такими ж, як і сьогодні. Результати спортсменів, які будуть стартувати в кінці гонки, будуть просто необ'єктивними через стан траси.

Стартовий склад українців на спринтерську гонку 19 грудня:

1. Дмитро Підручний;

26. Артем Прима;

40. Антон Дудченко;

54. Руслан Ткаленко;

92. Артем Тищенко.