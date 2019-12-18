На етапі Кубка світу з біатлону серйозні проблеми з трасою: українці завтра побіжать спринт

70 Читать новость на русском
Дмитро Підручний

У четвер, 19 грудня, розпочнеться 3-й етап Кубка світу з біатлону у французькому Ле-Гран-Борнані, а за день до старту українські збірні зуміли випробувати трасу.

Зазначається проблема зі снігом через високу температуру повітря – близько +14. Сніг на трасі швидко перетворюється в кашу, проте організатори обіцяють, що гонки відбудуться і змагання не скасують. Вже 19 грудня там пройде спринтерська гонка у чоловіків.

Читайте також: Збірна України не змінюватиме склад на Кубок світу з біатлону в Ансі

Тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра очікує, що буде важко:

Після тренування можу сказати, що умови будуть дуже важкими. Важко буде на трасі третїй і четвертій групам, якщо погодні умови залишаться такими ж, як і сьогодні. Результати спортсменів, які будуть стартувати в кінці гонки, будуть просто необ'єктивними через стан траси.

Стартовий склад українців на спринтерську гонку 19 грудня:

1. Дмитро Підручний;
26. Артем Прима;
40. Антон Дудченко;
54. Руслан Ткаленко;
92. Артем Тищенко.

Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати
сьогодні
36714
Теги: Спорт Новини біатлону Новини Спорту Артем Прима Дмитро Підручний Артем Тищенко Руслан Ткаленко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:24 Українського олімпійського чемпіона Торохтія дискваліфікували через допінг
Юрій Семенюк 320
сьогодні 12:34 Бундесліга: "Боруссія" втратила перемогу в матчі проти "РБ Лейпциг", забивши три голи – відео
Ігор Саджениця 202
17 грудня 19:57 Еліна Світоліна потрапила у фінал номінації "Удар року" від WTA: відео
Юрій Семенюк 667
17 грудня 14:22 Серія А випустила антирасистські плакати із зображеннями мавп
Юрій Семенюк 354
17 грудня 12:25 18 грудня закінчується подача заявок на квитки Євро-2020: де купити та яка ціна
Михайло Гема 6985
Новини
Більше новин
Залиште відгук