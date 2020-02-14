На формі команд Матчу всіх зірок НБА буде нашивка в пам'ять про Кобі Браянта: фото
З 14 по 16 лютого в НБА відбудеться зірковий вікенд, головною окрасою якого стане Матч всіх зірок. На формі команд в цьому матчі будуть спеціальні нашивки.
На правій частині форми буде нашивка з чорним колом, в якому розміщені вісім білих зірок. Це в пам'ять про Кобі Браянта та інших пасажирів гелікоптера, який розбився 26 січня поблизу міста Калабас. Серед загиблих – його донька Джіанна.
До слова: Кобі Браянта з донькою таємно поховали від уболівальників 7 лютого
Форма команди на Матч всіх зірок НБА в пам'ять про Браянта та Стерна (фото: twitter.com/BleacherReport)
Перед тим керівництво НБА вирішило змінити сам формат Матчу зірок в пам'ять про Браянта.
Що відомо про смерть Кобі Браянта
- Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабасас уранці 26 січня за місцевим часом.
- Усі дев'ять осіб, які перебували на борту авіасудна, загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера.
- Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок.
- Згодом стало відомо, що вертоліт Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися. При цьому вертоліт не володів необхідним сертифікатом на здійснення польотів у складних умовах. Пілоту не вистарчило 12 секунд, щоб уникнути катастрофи.
- У день загибелі Браянта всі матчі розпочиналися із хвилини мовчання. Деякі баскетболісти не розігрували м'яч протягом 24 секунд. Саме під цим номером виступав Браянт за "Лейкерс".
- У останньому твіті Браянт привітав ЛеБрона Джеймса, який побив його рекорд у НБА. Сам ЛеБрон розплакався, коли дізнався про його загибель. Після цього він зробив татуювання на честь Браянта.
- Журнал Time присвятив обкладинку загиблому Кобі Браянту. А по всьому Лос-Анджелесу з'явилися графіті на його честь.
- Пауло Коельйо писав дитячу книгу з Кобі Браянтом, але видалив чернетку після його загибелі
Також на формі буде нашивка в пам'ять про Девіда Стерна – колишнього комісара НБА (він керував лігою з 1984 по 2014 рік). Стерн помер 1 січня 2020 року на 77-у році життя. На його честь на лівій частині форми буде чорна смужка.
Нагадаємо, що у Зірковому вікенді НБА візьме участь і українець Святослав Михайлюк. Він зіграє у матчі висхідних зірок НБА.
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