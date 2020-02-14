На формі команд Матчу всіх зірок НБА буде нашивка в пам'ять про Кобі Браянта: фото

З 14 по 16 лютого в НБА відбудеться зірковий вікенд, головною окрасою якого стане Матч всіх зірок. На формі команд в цьому матчі будуть спеціальні нашивки.

На правій частині форми буде нашивка з чорним колом, в якому розміщені вісім білих зірок. Це в пам'ять про Кобі Браянта та інших пасажирів гелікоптера, який розбився 26 січня поблизу міста Калабас. Серед загиблих – його донька Джіанна.

До слова: Кобі Браянта з донькою таємно поховали від уболівальників 7 лютого



Форма команди на Матч всіх зірок НБА в пам'ять про Браянта та Стерна (фото: twitter.com/BleacherReport)

Перед тим керівництво НБА вирішило змінити сам формат Матчу зірок в пам'ять про Браянта.

Що відомо про смерть Кобі Браянта

Також на формі буде нашивка в пам'ять про Девіда Стерна – колишнього комісара НБА (він керував лігою з 1984 по 2014 рік). Стерн помер 1 січня 2020 року на 77-у році життя. На його честь на лівій частині форми буде чорна смужка.

Нагадаємо, що у Зірковому вікенді НБА візьме участь і українець Святослав Михайлюк. Він зіграє у матчі висхідних зірок НБА.