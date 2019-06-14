На II Європейських іграх Україну представлятимуть 198 спортсменів

198 спортсменів представлятимуть нашу країну на других Європейських іграх, які з 21 по 30 червня відбудуться в столиці Білорусі Мінську. Українські спортсмени будуть представлені у всіх 15 видах спорту та 22 дисциплінах.

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На відміну від І Європейських ігор-2015 в Баку, на яких протягом 17 днів понад 6000 атлетів змагалися за 253 комплекти нагород у 30 спортивних дисциплінах, в Мінську-2019 програма змагань включає 10 днів й близько 4000 атлетів із 50 країн розіграють 200 комплектів нагород у 23 дисциплінах.

Відзначимо, змагання в 8 видах спорту стануть кваліфікаційними на Ігри XXXII Олімпіади-2020 у Токіо.

Ознайомитися з повним списком спортсменів, які представлятимуть нашу країну на Європейських іграх можна за посиланням.

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