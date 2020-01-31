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На каналах "Футбол" будуть показувати три нові турніри

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З 1 лютого в ефірі телеканалів "Футбол 1/2/3" з'являться нові турніри.

Починаючи з найближчого уїк-енду, глядачі телеканалів "Футбол 1/2/3" зможуть побачити матчі чемпіонатів Нідерландів і Аргентини, а також Кубка Бразилії. Про це йдеться в повідомленні каналу.

До слова: Канали "Футбол 1" та "Футбол 2" зникнуть з кабельних мереж в Україні: де їх дивитися

Перший матч чемпіонату Нідерландів буде показаний вже в неділю, 2 лютого. Центральна зустріч 21-го туру "Аякс" – ПСВ транслюватиметься в прямому ефірі на телеканалі "Футбол 3".

Варто відзначити, що на каналах "Футбол 1/2/3" транслюють матчі чемпіонатів України, Іспанії, Італії, Франції, Німеччини та Бельгії. Також тут показують матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також показували кваліфікацію Євро-2020. Матчі Чемпіонату Європи теж показуватимуть на цих каналах.

Варто відзначити, що з 15 березня 2020 року змінюються правила передплати на телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". У зв'язку з переходом на нову модель дистрибуції, ці два телеканали будуть доступні на наступних платформах: Oll TV, XTRA TV, Vega Telecom, Укртелеком, Воля, Київстар, Vodafone.

Нагадаємо, з 28 січня 2020 року більшість українських телеканалів закодували свій супутниковий сигнал.

До слова: Кодування телеканалів: навіщо це Україні та що тепер робити

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Медіа
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