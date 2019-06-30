На Кубку африканських націй три поспіль матчі завершилися з унікальним рахунком

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Кубок африканський націй
Кубок африканський націй / twitter.com/caf_online

На Кубку африканських націй завершився другий тур в рамках групового етапу. У всіх трьох поєдинках не було виявлено переможця й матчі завершилися з однаковим рахунком 0:0.

Мавританія – Ангола 0:0

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У групі E зустрілися аутсайдери – Мавританія та Ангола. Через нічийний результат обидві збірні все ще зберігають шанси вийти в плей-офф. Однак у третьому турі вони зіграють проти лідерів групи. Ангола зіграє проти Малі, а Мавританія з Тунісом.

Камерун – Гана 0:0

У групі F відбулася зустріч лідерів групи. Камерун та Гана не змогли виявити сильнішого. Камерун набрав чотири очки, які ще не дозволяють команді забронювати місце у плей-офф.

Бенін – Гвінея-Бісау

Бенін та Гвінея-Бісау також розписали суху нічию й зберігають шанси на плей-офф. В останньому турі Бенін зіграє з Камеруном, а Гвінея-Бісау проти Гани.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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